Hiihtolegenda ilahdutti suksikansaa Tampereella. Hän povaa Iivo Niskaselle menestystä MM-kisoissa.

Tampere

Hiihtolegenda Juha Mieto, 73, oli saapunut seuraamaan Tampereen SM-hiihtoja lauantaina paikan päälle. Hän kisasi Suomen mestaruuksista samoissa maisemissa olympiavuonna 1976, jolloin olosuhteet Kaupissa olivat varsin toisenlaiset.

Pakkasta oli tuolloin reilut 20 astetta, ja viime vuonna valmistuneesta stadionista ei ollut vielä tietoakaan.

”Silloin pyörittiin melkein taivasalla, mutta nyt puitteet on ylivoimaisen hyvät. Stadion on kaupungin kupeessa ja vieressä iso Näsijärvi. Sitten jos itsensä vetää ihan tilttiin, on sairaalaankin lyhyt matka”, Kurikan jätti jylisi pilke silmäkulmassaan.

Kesken haastattelun puhe ajautui älypuhelimiin ja siihen, miten ne ovat lähes kasvaneet nuorten kämmeniin kiinni. Keskustelun innoittamana Mieto kaivoi taskusta esiin oman luurinsa.

”Tämä on kestänyt kuule 15 vuotta.”

Miedon mukaan edes akkua ei ole noiden vuosien aikana tarvinnut vaihtaa, mutta kertaalleen puhelin on pitänyt purkaa osiin.

”Kerran tämä meni täyteen noita tekstiviestejä. Niitä oli 3 700. Silloin se piti purkaa”, Mieto kertoi ja esitteli näppäinpuhelinta ylpeänä käsissään.

Tältä näyttää Juha Miedon puhelin.

Kun puhelinepisodin jälkeen palattiin takaisin asiaan, Mieto kertoi uskovansa, että Iivo Niskanen saattaa olla Planican MM-kisoissa elämänsä kunnossa. Tampereella tähtihiihtäjää ei nähty, sillä hän jätti SM-kisat välistä ”varotoimenpiteenä”.

”Jos Iivo on kuule terve, se on vielä kovempi (kuin ennen), kun se ei ole itteäs väsyttäny Tour de Skillä ja näillä”, Mieto totesi tiukkaan sävyyn.

Miedolla oli lauantaina tärkeä tehtävä, kun hän piti puheen edesmenneen olympiavoittajan Lydia Wideman-Lehtosen muistolaatan paljastustilaisuudessa.

Tampereella vaikuttanut Wideman-Lehtonen voitti olympiakultaa 10 kilometrin henkilökohtaisesta kilpailusta Oslossa 1952 historian ensimmäisenä naisena.

Mieto edusti myös viime viikolla Urheilugaalassa, jossa hän kertoi luopuneensa sähkönhinnannousun vuoksi sähkösaunan lämmittämisestä.

Onneksi noin sadan metrin päässä hänen talostaan löytyy myös puilla lämpiävä rantasauna, joka on nyt ollut kovassa käytössä.

Lauantaina Mieto kertoi, ettei sähköä kulu muutenkaan liiaksi, sillä hän viihtyy kotonaan hyvin ilman valoja – myös näin talvisaikaan.

”Kun olen yksin kotona, mulla on kaikki pimiänä ja ainoastaan televisio auki. Jos on liian paljon valoja”, melkeen ressaannun siitä.

Television katsomisen lisäksi Miedon päivät Kurikassa kuluvat mukavaan tahtiin. Erakkoluonteinen mies kertoo viihtyvänsä hyvin yksikseen ja löytää tekemistä kotipihastaan.

”Aina mulla on jotain tekemistä, ja nautin ihan olemassaolosta.”