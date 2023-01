F1-vaikuttaja Gino Rosato hehkutti Robin Räikkösen ajotaitoja.

Maailmanmestari Kimi Räikkösen esikoispoika Robin on rattimies siinä missä isänsäkin.

Räikkösten perheystävä, Ferrarin F1-tallissa työskentelevä Gino Rosato julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään kuvasarjan Robin Räikkösen ajosessiosta.

Yhdessä kuvassa Robin poseeraa ajokypärässä isänsä ja kummisetänsä Rosaton kanssa.

Kuvasarjan kolmannessa otoksessa 7-vuotias poika rustaa nimikirjoitusta innokkaalle fanille.

Rosato ei malttanut olla vertaamatta nuorta kuskialkua tämän kuuluisaan isään.

”Mikä päivä Räikkösten kanssa, Pikkuässä huristeli 110 kierrosta! Tuntui siltä, että olen todistanut samaa aikaisemminkin: erittäin hiljainen, ei puhu paljon ja vaikuttaa sekä vähän poissaolevalta että välinpitämättömältä”, Rosato kirjoitti.

Rosato myös hehkutti alakouluikäisen Räikkösen ajotaitoja.

"Taianomaista. Hän on nopea, sähäkkä ja vikkelä, selvästi luonnonlahjakkuus. F1, täältä tullaan”, kanadalaisitalialainen Rosato jatkoi.

Kuvat on otettu 7 Laghi -radalla Milanon ja Genovan välimaastossa Pohjois-Italiassa.

Rosato, 50, aloitti työt Ferrarin tallissa 1990-luvun alussa.

Hän on toiminut vuosien varrella esimerkiksi Michael Schumacherin turvamiehenä ja tallin logistiikka- ja turvallisuuspäällikkönä.

Rosatoa on myös kuvailtu Ferrarin johtoportaan yleismieheksi. Vuonna 2018 Rosato oli ehdolla Ferrarin tallipäälliköksi. Hän on edelleen tuttu näky F1-varikoilla.

Rosato oli Räikkösen uskottu jo silloin, kun suomalaistähti kurvaili Ferrarilla, ja sosiaalisen median perusteella kaksikon välit ovat säilyneet läheisinä.

Rosaton kerrotaan keksineen Robin-pojan toisen nimen Ace (suom. Ässä).

Robin Räikkösen edesottamukset kartingradalla ovat herättäneet huomiota aikaisemminkin.

Räikkösten luottomies Lasse Jaatinen arvioi Ilta-Sanomille loppuvuodesta 2021, että Robinissa on ainesta huipulle.

”Robin on erittäin nopeasti oppiva. Uskon, että he pyrkivät satsaamaan paljon jossain lajissa. Karting voi olla laji, missä Robin on vahva. Sieltähän sitten noustaan ajoluokissa eteenpäin, jos intoa vain riittää”, Jaatinen kommentoi.