Valkoisen kortin tavoitteena on kiinnittää huomiota reiluun peliin.

Jalkapallon naisten Portugalin cupissa tehtiin viikonloppuna jalkapallohistoriaa. Ottelun päätuomari näytti valkoista korttia Benfican ja Sporting Lissabonin välisessä ottelussa.

Asiasta kertoo muun muassa Aftonbladet.

Juuri ennen ensimmäisen puoliajan päättymistä yksi pelaajista tarvitsi apua huonovointisuuden takia. Molempien joukkueiden lääkintähenkilökuntaa juoksi kentälle auttamaan – ja erotuomari Catarina Campos teki historiallisen eleen: näytti valkoista korttia.

Valkoisen kortin tavoitteena on kiinnittää huomiota reiluun peliin. Se on tällä hetkellä käytössä vain Portugalissa, mutta se on osa laajempaa uudistusten sarjaa jalkapallossa.

Sosiaalisessa mediassa uudistusta on sekä kiitelty että arvosteltu. Kriittisimmät pitävät valkoista korttia merkityksettömänä.

Benfica voitti ottelun murskalukemin 5–0.