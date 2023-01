Lewis Hamilton kertoo podcastissa, että kouluaika oli hänen elämänsä traumaattisinta aikaa.

Formula ykkösten seitsemänkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton kertoo joutuneensa kouluaikanaan banaanien heittelyn kohteeksi. Lisäksi häntä kutsuttiin n-sanalla.

Hamilton kertoo nuoruudestaan Stevenagessa The Guardianin mukaan On Purpose -podcastissa.

”Minulle koulu oli traumaattisin ja vaikein osa elämääni. Minua oli kiusattu jo 6-vuotiaana. Olin tuossa tietyssä koulussa yksi kolmesta värillisestä lapsesta, ja isommat ja vanhemmat kiusaajat heittivät minua jatkuvasti ympäriinsä”, Hamilton sanoo.

”Ja iskuja tuli jatkuvasti, joko tavaroita heiteltiin päin, kuten banaaneja tai ihmiset käyttivät n-sanaa tuosta vain.”

Hamiltonin mukaan toisen asteen koulussa oli 1 200 oppilasta, joista kuusi tai seitsemän oli mustia. Hamilton kuului kolmen joukkoon, jotka olivat jatkuvasti rehtorin puhuttelussa ja Hamiltonin mukaan erityisesti hän oli rehtorin silmätikkuna.

”Koin, että systeemi oli meitä vastaan ja uin vastavirtaan. Tukahdutin monia asioita. En voinut kertoa vanhemmilleni, että muut lapset kutsuivat minua jatkuvasti n-sanalla tai että minua kiusattiin tai että hakattiin koulussa. En halunnut, että isäni luulisi minua heikoksi.”

Hamilton on edelleen F1-sarjan ainoa musta kuljettaja. Hän on perustanut Mission 44:n, jonka tavoitteena on parantaa aliedustettuina olevien ihmisten elämää. Lisäksi hän on perustanut Mercedes-tiiminsä kanssa yhteisyrityksen, Igniten, jonka tarkoituksena on parantaa moottoriurheilun monimuotoisuutta ja ihmisten mukaan ottamista.

F1-kausi alkaa 5. maaliskuuta Bahrainin osakilpailulla.