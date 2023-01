Vuoden 2019 MM-kisoissa Mikko Pirhonen valmensi Nepalin maajoukkuetta. Nyt hän lähtee taas kahdeksi kuukaudeksi Aasiaan opettamaan pesäpalloa.

Mikko Pirhosella on seuraavien parin kuukauden aikana poikkeuksellinen tehtävä Suomen kansallislajin parissa.

Pirhonen hyppää keskiviikkona lentokoneeseen ja lähtee opettamaan pesäpalloa ainakin Bangladeshiin, mahdollisesti myös Pakistaniin ja Intiaan. Matka kestää noin kaksi kuukautta.

Ensimmäinen kohde on Bangladesh, jossa Pirhonen opettaa muun muassa poliisin ja armeijan henkilökuntaa. Pakistanin suuntaan Pesäpalloliitto pitänyt yhteyttä. Maassa olisi parinkymmenen hengen krikettitaustainen ryhmä, mutta kutsun saaminen ratkeaa myöhemmin.

Toiveissa Pirhosella olisi käydä myös Intiassa. Siellä pesäpallolla on jo toistatuhatta harrastajaa, ja lisää on luvassa.

Pesäpalloliitto kertoi joulukuussa, että School Games Federation of India -niminen järjestö hyväksyi pesäpallon lajivalikoimaansa. Reippaasti yli miljardin asukkaan maassa se näkyy.

”Koska pesäpallosta tulee koululiikuntalaji, sitä pelaa tämän vuoden aikana Intian kouluissa moninkertainen määrä oppilaita Suomen kouluihin verrattuna”, Pirhonen sanoo.

Turnauksiakin Intiassa järjestetään säännöllisesti. Pirhosen mukaan ohjelmassa tälle vuodelle on esimerkiksi kahdeksan parhaan aikuisjoukkueen turnaus sekä kansallinen koulujen mestaruusturnaus.

Mikko Pirhonen on Pesäpalloliiton ulkomaan toiminnan kautta maailmaa kiertävä pesäpallolähettiläs, mutta hänellä on myös maajoukkuevalmentajan taustaa.

Vuonna 2019 pesäpallon MM-kisat järjestettiin Intian Punessa. Pirhonen valmensi Nepalin maajoukkuetta. Hän kertoi turnauksessa Kuukausiliitteelle, että kentällä saattoi esimerkiksi laiduntaa puhveleita.

Samalla matkalla Pirhonen kävi myös ensimmäisen kerran Bangladeshissa.

Pian turnauksen jälkeen tuli koronapandemia. Sen jälkeen paikan päälle ei ole päästy ennen kuin nyt. Pirhonen on silti pitänyt yhteyttä Aasian pesäpalloyhteisöön on silti pidetty läpi pandemian.

”On keskusteluryhmät pystyssä, missä vaihdellaan viestejä. Pesäpallokaudella lähetellään klippejä, mitä pelissä tapahtuu. Pandemian alussa oli Teams-koulutuksia englanniksi”, Pirhonen kertoo.

Pirhonen kertoo, että hänen matkakustannuksensa maksaa Pesäpalloliitto, ylläpidon puolestaan kohdemaat. Palkkaa Pirhonen saa siviilityönsä kautta. Opettamisen lisäksi tavoite on saada vierailumaissa näkyvyyttä, joka edesauttaisi joukkueiden pääsemistä ensi kesänä Suomeen.

MM-kisat pelataan tänä vuonna Hyvinkäällä, ja Aasiasta toivotaan osallistujia.

Mutta mikä pesäpallossa vetoaa uusiin aasialaisiin harrastajiin?

Eräs lajin vahvuuksista uusien pelaajien kannalta on Pirhosen mukaan syöttötapa, jossa lyödään putoavaa palloa. Se on aloittelijalle helpompi kuin baseballissa ja softballissa käytettävä tapa, jossa lyödään kohti heitettävää palloa.

”Se oli ’Tahko’ Pihkalan alkuperäinen ajatus, että tuodaan pystysuora syöttö, jotta palloon osuttaisiin useammin ja peli olisi aktiivisempaa. Se on sata vuotta myöhemminkin yllättävän fiksu ajatus”, Pirhonen sanoo.

Krikettitaustaisille pelaajille lyönnin opettaminen on Pirhosen mukaan helppoa. Toisaalta pelin säännöt ovat osoittautuneet monimutkaisiksi etenkin muutamassa kohdassa.

”Verrattuna krikettiin, baseballiin ja softballiin keskeinen ero on se, että muissa on pakko edetä, jos osuu palloon. Pesäpallossa saa valita. Pidän muistakin lajeista, mutta käyttänyt vertausta, että se on vähän kuin ristinolla verrattuna shakkiin”, Pirhonen sanoo.

”Koppisääntö pesäpallossa on vaikea. Sekä kriketissä, baseballissa että softballissa koppi on automaattisesti palo eikä useimmiten voi tapahtua mitään muuta. Koppi pesäpallossa taas ei päätä todellakaan tilannetta. Jos etenijä on irti, voi tapahtua vielä kymmeniä asioita kopin jälkeen.”

Sen Pirhonen on huomannut, että englanninkielisissä termeissä joutuu soveltamaan.

Niitä ei ole keksitty valmiiksi, joten välillä Pirhonen on keksinyt englanninkielisiä termejä lennosta.

”Pesäpallossa puhutaan pussinpohjalyönnistä, joka lyödään maata pitkin ja pyritään saamaan mahdollisimman pitkä aika siihen, että pääsee heittämään. Olen käyttänyt siitä jalkapallosta tai snookerista tuttua käännöstä pocket shot. Se on ollut helppo hahmottaa, että palloa lyödään ikään kuin taskuun.”