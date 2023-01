Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola sanoo yllättyneensä Nyrkkeilyliiton linjauksesta. Liiton päätös lähettää kilpailijoita MM-kisoihin, joihin osallistuu myös venäläisurheilijoita, saattaa kaventaa sen saamia tukia.

Suomen Nyrkkeilyliitto pyörsi aiemman Venäjä-boikottinsa ja lähettää nyrkkeilijöitä naisten MM-kisoihin, joihin osallistunee myös Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoita.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola arvostelevat Nyrkkeilyliiton linjausta ja odottavat saavansa lisätietoja Nyrkkeilyliitolta.

Nyrkkeilyliiton linjaus saattaa myös vaikuttaa liiton saamiin tukiin, mikäli liiton päätöksen katsotaan olevan ristiriidassa urheilun vastuullisuusohjelman kanssa.

Ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola sanoo yllättyneensä Nyrkkeilyliiton linjauksesta.

”Nyrkkeilyliiton linjaus on erilainen verrattuna Suomen valtion ja Olympiakomitean linjauksiin. En henkilökohtaisesti pidä sitä Nyrkkeilyliiton linjausta viisaana. Odotamme lisätietoja Nyrkkeilyliitolta”, Niemi-Nikkola sanoo.

Onko Nyrkkeilyliiton linjaus ristiriidassa urheilun vastuullisuusohjelman ja Reilun pelin sääntöjen kanssa?

”Sitä me varmasti pohdimme. Päätös liittyy vastuullisuuskokonaisuuteen. Siihen on vaikea ottaa kantaa ennen kuin pyydämme Nyrkkeilyliitolta kirjallista selvitystä.”

”Meillä on tänään [tiistaina] kokous, jossa asia tulee varmasti esille.”

Lajiliittojen valtionavustuksista 15 prosenttia on sidottu vastuullisuuskriteereihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön on käsiteltävä siitäkin näkökulmasta Nyrkkeilyliiton linjausta.

Vastuullisuuskriteereissä on viisi eri osa-aluetta, joista kunkin vaikutus on 3 prosenttia valtionavustukseen. Osa-alueet ovat hyvä hallinto, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö, ympäristövastuu ja antidoping ja kilpailumanipulaatio.

Nyrkkeilyliiton tekemä päätös saattaa olla ristiriidassa hyvän hallinnon kanssa.

”Valtionavustukset ovat nyt käsittelyssä. Nyrkkeilyliiton päätös tulee kiireellisessä järjestyksessä pohdintaan. Meillä on nyt avustuskokonaisuudet käsittelyssä. Muutaman viikon kuluessa etenemme päätösvaiheeseen.”

Nyrkkeilyliitto sai valtionavustusta viime vuonna 218 000 euroa. Mikäli OKM katsoisi Nyrkkeilyliiton jättäneen noudattamatta hyvän hallinnon kriteerejä, saattaisi se maksaa Nyrkkeilyliitolle noin 6 500 euroa, jos valtionavustus olisi samansuuruinen tänä vuonna.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen toteaa, että Nyrkkeilyliiton linjaus poikkeaa Olympiakomiteassa tehdystä linjauksesta.

”Ymmärrän urheilijoiden näkökulman ja ymmärrän laajemman näkökulman. Näitä tilanteita puntaroidaan varmasti monesta näkökulmasta, eikä tämä ollut tietysti helppo päätös heillekään.”

Onko sinulla omaa näkemystä asiaan?

”Oma näkemykseni on linjassa Olympiakomitean kanssa. Mitään muutosta ei ole tullut lähtötilanteeseen, kun sota alkoi ja Olympiakomitea teki päätöksensä. Olemme sulkeneet venäläiset ja valkovenäläiset pois, ja tämän päätöksen mukaan toimimme.”

”Ajatukseni ovat Ukrainassa, ja sen mukaan päätöksiä on tehty.”

Heikkisen mukaan on liian aikaista ottaa kantaa siihen, voiko Nyrkkeilyliiton tekemä päätös vaikuttaa Olympiakomitean myöntämiin huippu-urheilutukiin Nyrkkeilyliitolle.

Tukipäätökset tälle vuodelle on tehty. Nyrkkeily sai Olympiakomitealta tehostamistukea tälle vuodelle 15 000 euroa, joka kohdistui kolmelle urheilijalle.

”Totta kai keskustelemme sisäisesti asiasta, ja käymme vuoropuhelua lajien kanssa. Kaikissa tilanteissa pitää muistaa, että teemme yhdessä suomalaista urheilua, ja vuoropuhelu ja yhteistyö on kaiken keskiössä.”

Miten Nyrkkeilyliiton linjaus sopii urheilun vastuullisuusohjelmaan?

”Näissä tilanteissa asioita voi tarkastella monelta kulmalta. Kun puhun Olympiakomitean puolesta ja sitä tahoa edustan, ja meillä on oma linjaus, tämänkaltaisiin tapahtumiin ei ole osallistuttu ja venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat on suljettu pois kilpailuista. Nyrkkeilyliiton päätös on siitä näkökulmasta katsottuna ristiriidassa [Olympiakomitean linjauksen kanssa] ja sitä pitää pystyä katsomaan myös vastuullisuuden näkökulmasta.”

Heikkinen korostaa sitä, että tilanne on ikävä urheilijoille, jotka joutuvat pohtimaan osallistumistaan tai osallistumaan aiheesta käytävään keskusteluun.

”Kun kisoihin lähtee, pitäisi olla sellainen tilanne, että saa keskittyä itse urheiluun.”