Mitä on tapahtunut? Kun Arsenal oli marraskuussa voittanut Chelsean vierasottelussa, Arsenal-fanit lauloivat Granit Xhakan nimeä. Vielä viime kaudella tällaista ei olisi voinut kuvitellakaan.

Sveitsiläinen keskikenttäpelaaja Xhaka, 30, on herättänyt aina tunteita, oli kyse seurajoukkueesta tai maajoukkueesta. Sveitsin maajoukkueessa hän on myös kapteeni.

Arsenalissakin Xhaka oli kapteeni, mutta nauha riistettiin häneltä pois kuuluisan episodin jälkeen, josta tässä jutussa lisää hieman myöhemmin. Tälle kaudelle hän suostui palaamaan kapteenistoon, mutta ykköskapteeni on Martin Ødegaard. Joukkueen henkisenä kapteenina Xhakaa on pidetty jo vuosia.

Xhaka on kotoisin Baselista, jossa hän myös aloitti pelaajauransa. Hän on sukujuuriltaan Kosovon albaani. Tästä kumpuaa myös se, että Xhaka on Sveitsin maajoukkueessa tehnyt serbejä ärsyttäneitä kaksipäinen kotka -maalituuletuksia.

Xhakan pelitaidot havaittiin viimeistään Baselin nuorisojoukkueissa.

”Xherdan Shaqiri on Sveitsin paras lahjakkuus... Granit Xhakan jälkeen”, vuosina 2009–2011 Baselia valmentanut saksalainen Thorsten Fink totesi, kun Xhaka pelasi Baselin alle 21-vuotiaiden joukkueessa.

Baselista Xhakan tie vei Borussia Mönchengladbachiin, jossa vierähti neljä kautta. Borussiassa Xhaka nousi myös joukkueen kapteenistoon, ja seura sijoittui parhaimmillaan Bundesliigassa kolmanneksi.

Borussiassa alkoi Xhakaan liittyvä negatiivinen puoli: hän katseli kaikkiaan viisi kertaa punaista korttia Borussia-vuosinaan. Kun Xhaka sai viidennen punaisen, hän lahjoitti anteeksipyyntönä 20 000 euroa hyväntekeväisyyteen.

Arsenaliin Xhaka siirtyi kesällä 2016. Lokakuussa hän katseli ensimmäisen kerran punaista korttia Arsenalin paidassa.

Kaikkiaan Xhaka on ottanut Arsenalissa neljä punaista korttia eli huomattavasti vähemmän kuin aika moni kuvittelee.

Mutta miksi Xhakaa kohtaan arvostelu ja suoranainen viha alkoi nousta, kun hänestä tuli joukkueen kapteeni syksyllä 2019? Xhakan katsottiin tehneen virheitä, jotka aiheuttivat maaleja ja myös rangaistuspotkuja vastustajalle.

Tässä päästään 27. lokakuuta 2019 pelattuun Arsenalin kotiotteluun Crystal Palacea vastaan ja siihen liittyvään episodiin, joka ei ole kovinkaan mairittelevaa Xhakan eikä useiden Arsenalin kannattajien kannalta.

Granit Xhaka kiskaisi pelipaitansa pois mennessään pelaajatunneliin 27. lokakuuta 2019 pelatussa Arsenal–Crystal Palace-ottelussa.

Xhaka otettiin vaihtoon 61. minuutilla, kun Palace oli noussut 2–2-tasatilanteeseen. Osa stadionilla olleista kannattajista alkoi viheltää Xhakalle ja osoittaa suosiota sille, että joukkueen kapteeni otetaan pois kentältä.

Tästä tulisieluinen Xhaka provosoitui ja heitti kapteeninnauhansa nurmen pintaan ja riisui vielä pelipaitansakin. Jostain syystä tapauksesta kerrotaan yleensä vain jälkimmäinen osa eli se, mitä Xhaka teki.

Xhaka itse kertoi kokemastaan Players’ Tribunessa viime huhtikuussa. Hän muisteli tilannetta, kun hän oli menossa kohti pelaajatunnelia.

”Kyse ei ollut siitä, että he [Arsenal-fanit] eivät pitäneet minusta. Ei, tämä oli erilaista. Tämä oli vihaa. Puhdasta vihaa. Koin sen erittäin epäkunnioittavana. Kommentit ylittivät rajan. Se meni henkilökohtaisuuksiin.”

Xhaka myöntää tehneensä väärin provosoituessaan, mutta hän myös pohtii, miten hän toimisi, jos sama toistuisi.

”Rehellisesti sanottuna en tiedä. Elin tämän painajaisen kerran. En halua sen toistuvan.”

Välitön seuraus oli se, että Arsenalin silloinen manageri Unai Emery jätti Xhakan pois kolmesta seuraavasta ottelusta, ja Xhaka myös menetti kapteenin statuksensa.

Myös joidenkin suomalaisten Arsenal-kannattajien keskuudessa oltiin varmoja, että Xhaka oli pelannut viimeisen ottelunsa Arsenalissa. 1. joulukuuta 2019 Xhaka pelasi jälleen täydet minuutit.

Kun Mikel Arteta tuli Arsenalin manageriksi 20. joulukuuta 2020, joidenkin kannattajien epäilykset myös häntä kohtaan heräsivät, koska Xhakan asema avauskokoonpanossa jatkui. Ja kannattajien arvostelu Xhakaa kohtaan tuntui vain voimistuvan.

Itse asiassa Xhaka olikin lähdössä ja nimenomaan Palace-ottelun tapahtumien takia.

”Olin pakannut laukkuni. Pöydällä oli sopimus toiseen seuraan, ja minun piti vain allekirjoittaa. Olimme vaimoni kanssa päättäneet lähteä”, Xhaka kirjoittaa Players’ Tribunessa.

Xhaka ilmoitti myös Artetalle, että hän haluaa lähteä. Arteta kuitenkin kertoi pelaajalle, että hän olisi iso osa uutta projektia ja että katsotaan kuusi kuukautta.

”Sanoin Artetalle: ’Ok.’ Sydämeni sanoi, että en voi jättää tätä seuraa tällä tavalla.”

Vielä kesällä 2021 pidettiin jo lähes varmana, että Xhaka siirtyy AS Romaan. Näin ei kuitenkaan käynyt silloinkaan.

Xhaka myös totesi jo viime keväänä, että hän teki oikean ratkaisun, mutta fanien kanssa yhä hiersi.

”En voi kuvitella, että suhteeni faneihin olisi enää sama [kuin ennen Palace-episodia], koska se hetki on aina sydämessäni.”

Sitten tuli kausi 2022–2023, ja Arsenal on porskuttanut lähes voitosta voittoon. Ja lopulta kannattajatkin laulavat Xhakan nimeä. Chelsea-ottelun jälkeen Xhaka kohautti kommentillaan tv-haastattelussa kentän laidalla.

”Ilmapiiri on vitun uskomaton”, Xhaka riemuitsi ja pyysi nopeasti anteeksi kielenkäyttöään.

Arsenalin manageri Mikel Arteta ohjasi 15. tammikuuta Granit Xhakan pois tilanteesta, jossa Tottenhamin kannattaja oli potkaissut ottelun jälkeen Arsenalin maalivahtia Aaron Ramsdalea. Xhaka oli menossa katsojan kimppuun.

Arsenalin menestyksen lisäksi myös Xhakan pelaaminen on muuttunut tällä kaudella. Arteta siirsi hänet hyökkäävämpään rooliin, mikä on vähentänyt rikkeitä ja lisännyt onnistumisia, ja kuten monet sanovat: nyt Xhaka pelaa samoin kuin Sveitsin maajoukkueessa.

Muutos on yllättänyt muun muassa entisen Arsenal-hyökkääjän Kevin Campbellin.

”Olin yksi niistä, jotka pitivät häntä menetettynä tapauksena. Hänen nimensä liittyi punaisiin kortteihin ja typeriin asioihin kentällä”, Campbell sanoi Talksportissa.

”Kun katson nyt Granit Xhakaa, hän edustaa sitä, mitä Arsenal [tällä kaudella] on.”

Englannin cupin neljännen kierroksen ottelu Manchester City–Arsenal perjantaina 27. tammikuuta kello 22. Viaplay ja V Sport näyttävät ottelun.