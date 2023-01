Novak Djokovic ihmetteli, miten taas vain häntä epäillään huijauksesta loukkaantumisen kanssa.

Ennen Australian avointen alkamista 35-vuotiaan serbialaistähti Novak Djokovicin kerrottiin kärsivän vasemman jalan takareisivammasta. Djokovic on saanut turnauksen aikana hoitoa otteluiden aikana, hänen jalassaan on ollut tiukat siteet ja pari päivää sitten hän sanoi, ettei ollut pystynyt harjoittelemaan.

Näytti siltä, että loukkaantuminen romuttaisi hänen turnauksensa.

Ja siitä huolimatta hän näytti liikkuvan vaivatta kentällä, kun hän löi maanantaina Alex de Minaurin erin 6–2, 6–1, 6–2 ja eteni kahdeksan parhaan joukkoon. Se oli kuin varoitus muille kilpailijoille, kun hän sanoi takareisivamman parantuneen niin paljon, ettei hän tuntenut enää kipua.

Hän kertoi syöneensä tulehduslääkkeitä, joita hän ei yleensä halua käyttää.

”On ollut uuvuttavaa olla niin monissa erilaisissa hoidoissa ja hoitovälineissä”, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

De Minaurilta kysyttiin ottelun jälkeen Djokovicin loukkaantumisesta ja keskustelusta loukkaantumiseen liittyen.

”Eihän täällä muusta puhutakaan”, De Minaur vastasi.

”Tänään olin kentällä pelaamassa häntä vastaan. Joko en ole tarpeeksi hyvä tennispelaaja hyötyäkseni hänen tilastaan tai sitten… minusta hän näytti hyvältä.”

De Minaur kommentoi myöhemmin Twitterissä sitä, miten hänen kommenttejaan oli otettu asiayhteydestä.

Serbialaismedialle Djokovic sanoi saaneensa vain lisämotivaatiota siitä, että hänen sanottiin liioitelleen ja jopa huijanneen loukkaantumisensa kanssa.

”Jätän epäilemisen muille ihmisille, antaa heidän epäillä. Vain minun loukkaantumisiani kyseenalaistetaan. Kun jotkin muut pelaajat ovat loukkaantuneina, he ovat uhreja. Mutta kun on kyse minusta, minä huijaan. Se on mielenkiintoista. En koe tarvetta todistaa mitään kenellekään.”

”Minulla on magneetti- ja ultraäänikuvat kahden vuoden takaa ja nyt. Julkaisenko kuvat dokumentissani tai sosiaalisessa mediassa riippuu siitä, miltä minusta tuntuu. Ehkä teen niin, ehkä en.”

Djokovicin mukaan on kiinnostavaa nähdä, miten narratiivi hänestä jatkuu.

”Narratiivi on täysin erilainen kuin muilla pelaajilla, jotka ovat olleet samanlaisessa tilanteessa”, hän sanoi.

”Olen tottunut siihen, ja se vain antaa minulle lisämotivaatiota.”

Djokovicin loukkaantuminen herätti joka tapauksessa laajempaa keskustelua siitä, miten tavallista tennispelaajille on pelata loukkaantumisen kanssa, ja miksi pelaaja haluaisi ylipäätään liioitella loukkaantumista.

Maailmanlistan yhdeksäntenä oleva Taylor Fritz sanoi Twitterissä, että 80 prosenttia huippupelaajista kärsii aina jostain vaivasta.

”Media keskittyy aina huippupelaajiin, joten heidän vaivansa saavat aina enemmän huomiota”, amerikkalaispelaaja sanoi.

”On myös niin, että jotkin pelaajat puhuvat enemmän vaivoistaan kuin toiset. En usko kenenkään esittävän loukkaantunutta. Mutta luulen, että joskus vamman vakavuutta liioitellaan, koska se vähentää paineita ja auttaa siten pelaamaan paremmin. Mikä on mielestäni hyväksyttävää, tee sitä, mikä auttaa.”