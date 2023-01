HIFK kaatoi Ässät puhtaasti maalein 3–0.

Helsingin IFK paukutti kuudessa ja puolessa minuutissa Ässät polvilleen jääkiekkoliigan kohtaamisessa yli 7 000 katsojan iloksi.

Täysin ylivoimaista avauserää seurasi 3–0-voitto, ja kipuaminen kohti parempia sijoituksia jatkuu.

Kristian Vesalainen tälläsi Iiro Pakarisen syötöstä ensimmäisen. Roni Hirvonen antoi upean syötön Julius Nättisen tekemään 2–0-osumaan.

Ässät nosti päätään toisessa ja kolmannessa erässä, mutta Roope Taponen jatkoi huipputorjuntojaan.

Vihdoin kolmannessa erässä Nättinen tööttäsi illan toisella maalillaan pisteen jännitykselle. Taas lähti nopea laukaus, nyt Eetu Koivistoisen syötöstä.

Kuntopuntarin ykkösjoukkue HIFK hinautui jo yhdeksänneksi. Lukema on vieläkin liian iso Liigan suurimpiin kuuluvalle seuralle, mutta suunta ylöspäin on vihdoin löytynyt.

Viime viikon puolivälissä IFK keikkui kellarikerroksessa, eikä merkkejä paremmasta ollut pientä orastusta enempää. Viikonloppu muutti kaiken. Kaksi peräkkäistä voittoa tekivät ihmeitä.

HIFK maksaa voitoillaan alkukauden velkaa. Heikosti sujunut sarjan ensimmäinen puolikas maksoi niin paljon, ettei edes voittosarjalla oteta hetkessä kaikkea takaisin.

HPK:n kukistaminen viime perjantaina linkosi IFK:n 12. sijalta kymmenenneksi. Edes voitot Kärpistä ja Ässistä eivät nostaneet sijoitusta enää kuin yhden sijan.

IFK:n liigaseuran johtokunnassa on käyty toistuvia keskusteluja, miten joukkue alkaisi nousta. Varmasti on puhuttu myös päävalmentaja Ville Peltosen asemasta.

Peltonen on näyttänyt, että hänen metodinsa toimivat – ja häneen kannattaa luottaa.

On tällä nousulla ollut hintansakin. Seura hankki Kristian Vesalaisen myöhäissyksyllä, ja se alkaa tuottaa tulosta. Norjalaispakki Christian Kåsastulin saapumista oli hankala ymmärtää ennen kuin selasi IFK:n puolustuksen loukkaantumislistaa.

Tuorein uusi vipeltäjä on Kevin Roy, 29-vuotias kanadalainen. Taitoa riittää, mutta tehokkuus voi jäädä kauden loputtuakin arvoitukseksi.

Jos on ollut Vesalaisen tärkeä hankinta, on joukkueessa vielä häntäkin arvokkaampi onnistuja. Maalivahti Roope Taponen on antanut torjunnoillaan IFK:lle mahdollisuuden pelata voitosta illasta toiseen.

Voitto Ässistä oli HIFK:lle kymmenen peräkkäinen ottelu, jossa se on saanut pisteitä. Näistä kamppailuista kuusi on suoria kolmen pisteen voittoa, kaksi tullut lisäajalla ja kaksi jatkoajan tappioita.

HIFK:n edellinen pisteetön tappio tuli Lukolle 13. joulukuuta. Muutos niistä ajoista on melkoinen.

Torstaina IFK kohtaa KooKoon kotikaukalossaan, ja jahti jatkuu.