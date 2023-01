Kuopiolainen Arttu Heikkinen voitti viime talvena ylivoimaisesti ampumahiihdon juniorien maailmanmestaruuden normaalimatkalla.

Heikkisellä, 18, on eväitä nousta tulevina vuosina lajin huipputekijäksi. Näillä näkymin se ei jää kiinni ainakaan hiihtovauhdista. Heikkinen on ikäisekseen niin kova hiihtäjä, että tasonsa puolesta hän voisi kilpailla loppuviikolla alkavissa maastohiihdon nuorten MM-kisoissa Kanadassa.

Viime viikonloppuna Heikkinen antoi kovan näytön hiihtokapasiteetistaan yleisen sarjan SM-hiihdoissa Tampereella. Hän sijoittui 15 kilometrillä (v) 14:nneksi ja jätti taakseen jopa A-maajoukkueen miehiä.

Ampumahiihdossa kilpaillaan vain vapaalla hiihtotavalla, mutta Heikkiseltä sujuu myös perinteinen. Siitä yksi osoitus tuli vuodenvaihteessa, kun Heikkinen voitti Pyhäjärvellä ikäistensä kansallisen kisan ja jätti toiseksi nuorten MM-kisoissa kilpailevan Puijon Hiihtoseuran seurakaverinsa Niilo Mäkisen.

Tampereella Heikkinen kertoi odottaneensa itseltään tasaista hyvää suoritusta.

”Vapaan 15 kilometriä on minulle tosi hyvä matka. Tiesin, että jos sattuu hyvä päivä, on mahdollisuus olla korkealla. Sileän kisoja hiihdän aina, kun kerkiää. On hyvä käydä näissä välillä ja kilpailla perinteiselläkin”, sanoi Heikkinen, joka viime talvesta alkaen on pitänyt päälajinaan ampumahiihtoa.

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n tilastoissa urheilijoiden hiihtovauhtia verrataan koko kilpailijajoukon keskiarvoon, ja ero ilmaistaan prosentteina.

Kun katsoo maailmancupia kiertävien ja MM-kisoihin valittujen suomalaisten tilastoja, miinusmerkkiseen eli keskiarvoa parempaan hiihtovauhtiin ovat viime vuosina yltäneet vain Mari Eder (tällä kaudella –4%), Tero Seppälä (–2) ja Olli Hiidensalo (–1).

Esimerkiksi Kaisa Mäkäräinen hiihti uransa viimeisinä vuosina 5–6 prosenttia keskiarvoa nopeammin. Se edustaa aivan huippua. Puolen tunnin kisassa viisi prosenttia on ajassa puolitoista minuuttia.

Heikkisen vastaavat tilastot ovat peräisin maailmancupin alapuolella toimivasta IBU-cupista, jossa hän kilpaili vuodenvaihteeseen asti noin kymmenessä kilpailussa.

Niistä Heikkisen tilastoihin muodostui hiihtovauhdista lukema –4 %. Se ei ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoinen maailmancupin vastaavien lukemien kanssa.

Heikkinen totesi Tampereella, että yltäminen hiihdossa (ilman asetta) noin nuorena maan parhaiden joukkoon tuntuu hyvältä.

”Pakkohan siellä on olla, jos meinaa pärjätä ampumahiihdossa. Hiihtovauhti on kuitenkin tosi tärkeässä osassa. Jos se ei onnistu, ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä”, Heikkinen sanoi.

Ampumahiihdon maailmancupissa Heikkisen oli tarkoitus kilpailla ensimmäisen kerran Saksan Ruhpoldingissa ennen tammikuun puoliväliä, mutta sairastuminen esti aikeet.

”Olin jo matkustanut kisapaikalle ja tehnyt valmistavan treeninkin, mutta yöllä ennen kilpailua sairastuin, ja debyytti jäi valitettavasti väliin.”

Kyseessä oli onneksi vain flunssa, mutta toki sen jälkeen piti ottaa aluksi rauhallisesti.

”Halu kilpailla maailmancupissa oli tosi kova. Aamulenkillä vielä kävin ja mietin, pystyisinkö hiihtämään. Ajattelin, että ei ole mitään järkeä riskeerata tässä vaiheessa. Harmittihan se, mutta ei näille voi mitään.”

Kakkostasolla eli IBU-cupissa Heikkinen kilpaili suunnitellusti vain alkukauden ja oli sen jälkeen siellä kokonaiscupissa kymmenentenä. Parhaat sijoitukset osakilpailuissa olivat kuudes ja yhdeksäs.

IBU:n tilastojen mukaan Heikkinen on osunut ampumapenkalla makuulta 88 prosentin tarkkuudella, ja pystystä vastaava lukema on 76 prosenttia.

”Olen tosi tyytyväinen. IBU-cup on nuorelle urheilijalle hyvä paikka kilpailla. Siellä saa tosi kovia kisoja, ja hyvänä päivänä on mahdollisuus menestyä.”

Nyt edessä ovat Heikkisen kauden pääkilpailut, nuorten EM-kisat Latviassa helmikuun puolivälissä ja MM-kisat Kazakstanissa maaliskuun alussa.

”Toivotaan, että pystyn tekemään sinne asti terveenä töitä ja kaikki menee kuin on suunniteltu.”

Urheilun rinnalla Heikkinen käy koulua Kuopion klassillisessa lukiossa.

”Kyllä lukio on edistynyt. Aika paljon jään jälkeen ja joudun tekemään vähän jälkeenpäin, mutta olen pysynyt ihan aikataulussa.”

Kevättalvella Heikkinen aloittaa ylioppilaskokeiden suorittamisen.

” Matikka ja äikkä ovat heti MM-kisojen jälkeen”, sanoi Heikkinen, jolla on tavoitteena kilpailla vuonna 2026 Pohjois-Italiassa järjestettävissä olympialaisissa.