Jousiampuja Kosar Khoshnoudikia osallistui Mahsa Aminin kuolemaa vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen.

Iranissa on osoitettu mieltä jo neljän kuukauden ajan.

Iranilainen jousiampuja Kosar Khoshnoudikia menetti näkönsä toisesta silmästään, kun turvallisuusjoukot ampuivat häntä mielenosoituksissa joulukuussa. Khoshnoudikia sanoo, ettei hän kadu osallistumistaan protesteihin.

”En kadu mitään. Kolme laukausta osui oikeaan käteeni ja yksi vasempaan silmääni. En kuitenkaan kadu sitä, että olin siellä sinä päivänä”, Khoshnoudikia kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan. Hän puhui Lontoosta toimivalla Iran International TV:n videolla.

Iranissa on osoitettu mieltä syyskuun puolivälistä saakka, kun 22-vuotias iranilaisnainen Mahsa Amini kuoli sen jälkeen, kun hän joutui Iranin siveyspoliisin kiinniottamaksi. Kiinnioton syynä oli väärin puettu hijab. Hänen kuolemansa jälkeen Iranissa on nähty mittavia mielenosoituksia, jotka on tukahdutettu verisesti.

Khoshnoudikiaa ammuttiin hänen kotikaupungissaan Kermanshahissa, kun hän osallistui mielenosoitukseen yhdessä isänsä kanssa.

Khoshnoudikia otti hopeaa naisten taljajousessa vuoden 2021 Aasian mestaruuskisoissa. Hän ei osaa vielä sanoa, pystyykö hän jatkamaan uraansa.

Hän on käynyt läpi useita leikkauksia, mutta vasemmasta silmän näkö on mennyt.

”En ole surullinen tapahtuneesta. Menetin jotain, mutta sain paljon”, Khoshnoudikia totesi.

Norjalaisen NGO Iran Human Rights -järjestön mukaan ainakin 481 ihmistä on kuollut viranomaisten tukahduttaessa mielenosoituksia voimakeinoin.