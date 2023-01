Niklas Räsänen lataa suorat sanat kohulaji slappingista.

”Sanon suoraan, että tuo on aivan vitun tyhmää”, entinen ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen tuhahtaa.

Puhumme slappingista. Viime aikoina kohua herättäneestä urheilulajista.

Laji ei ole uusi, mutta se on noussut valtavirtaan hiljattain alkaneen Power Slap Leaguen myötä. Tapahtumaa johtaa kohusta toiseen seilaava UFC-pomo Dana White.

Slappingissa kaksi ihmistä seisoo pöydän ääressä vastakkain. Kilpakumppanit lyövät toisiaan vuorotellen avokämmenellä kasvoihin. Palautumisaikaa saa 30 sekuntia, kierroksia on minimissään kolme. Ottelun voittaa joko tyrmäyksellä, teknisellä tyrmäyksellä tai pisteillä.

Suojina on korvatupot ja hammassuojat.

Tammikuussa sosiaalisessa mediassa levisi video romanialaisesta Sorin Comsasta. Kasvojen vasen puoli oli turvonnut muodottomaksi, mutta Comsa jatkoi – tai sai jatkaa – ottelemista. Lopulta hän voitti RXF Slap -tapahtumassa oman sarjansa.

Lokakuussa Polish News uutisoi puolalaisottelija Artur Walczakin kuolemasta. 46-vuotias Walczak tyrmättiin ottelussa. Aivovamman saanut ottelija kuoli myöhemmin sairaalassa.

Ammattinyrkkeilijä Räsänen, 36, luonnehtii slappingin olevan todella epäkunnioittavaa ihmiskehoa kohtaan.

”Siinä ei ole mitään leikkiä ja peliä, mitä urheilun pitäisi sisältää”, Räsänen huomauttaa.

Nyrkkeilyssä tärkein elementti on puolustaminen, joka mahdollistaa sen, että voi ylipäätään päästä hyökkäämään.

”Nyrkkeilyssä on kovan työn ja taidon tulos, että pääset paikoille, missä pääset osumaan toista. Se on automaattisesti myös virhe sille, jota osutaan”, 15 ottelua ammattilaisurallaan voittanut Räsänen sanoo.

”Siinä on monta tasoa pelin kanssa.”

Primitiivisessä slappingissa taas vastaanottava osapuoli ei saa puolustautua.

”Tossa vedetään kahta puolta ja katsotaan kumpi kestää. Totta kai tuossakin on mielenhallinnan osuus ja kivunsieto, mutta mun mielestä se on epäkunnioittavaa.”

Niklas Räsänen vastassaan Dayron Lester vuonna 2018.

Kohulajia on kommentoitu alkuvuonna runsaasti. Comsan muodottomaksi turvonneesta naamasta kuvattu klippi nousi viraaliksi ilmiöksi, jota on katsottu miljoonia kertoja.

”Tämän kaltainen tapahtuma (en kutsu tätä urheiluksi) on tyhmin asia, mikä on meneillään. X-arm (toim. huom. ottelijoiden toiset kädet on sidottu yhteen) näyttää tämän rinnalla olympialajilta. Miksi ihmiset tukevat tätä paskaa? MMA-ottelija Josh Barnett sanoi News.com.aun mukaan.”

Onko avokämmenellä kasvoihin lyöminen vaarallisempaa kuin iskun saaminen nyrkkeilyhanskasta? Räsänen, joka sai urallaan iskuja päähän, sanoo sen riippuvan, millä osalla kämmentä isketään.

Lyödäänkö avokämmenellä vai kämmenluulla.

”Avokämmenlyönti kyllä tärähtää, eikä se terveellistä ole. Kämmenluulla kun vedetään avokkaalla, se alkaa vastaamaan jo nyrkin iskua. Se on oikeasti vaarallista.”

Lajina slapping soveltuu etenkin sosiaaliseen mediaan. Rajuista iskuista ja tyrmäyksistä saa näyttäviä ja tiiviitä somevideoita.

Räsänen ei kuitenkaan pelkää, että vaarallisesta lajista tulisi nuorten parissa leviävä somevillitys.

”Tietyn kaltaisissa kotibileissä tuota varmasti harrastetaan enemmän, kun sitä tulee näkyville enemmän. Uskoisin kuitenkin, että se jää aika marginaaliseksi, koska ei se tarjoa osanottajalle kokonaiskokemusta minkään suhteen.”

Ilmiötä pohtiessaan Räsänen lähtee laajemmalle kehälle.

”Se kuvastaa tätä surullista aikaa”, jossa ollaan juoksemassa shokeeraavaan aivottoman viihteen perässä joka paikkaan.