Palomies Saario on soutamassa Atlantin yli Miamiin.

Jari Saario on suunnitellut viettävänsä valtamerisoutuun suunnitellussa veneessään reilut parisataa päivää tänä vuonna.

Palomies Jari Saario on soutanut nyt vajaat kaksi vuorokautta hurjasta urakastaan Atlantin yli, ja matkaa on takana 114,55 kilometriä. Miehen vauhti on ollut 2,75 km/h.

Saario on vauhtiinsa pettynyt, mutta syykin on selvä.

”Aallot lyö ristiin. On vähän kuin pesukoneessa olisi, ei oikein etene”, Saario kertoi tiistai-iltana satelliittipuhelimen välityksellä.

Saario aikoo olla ensimmäinen ihminen, joka soutaa edestakaisin Atlantin yli. Menomatka alkoi maanantai-iltapäivällä Kanariansaariin kuuluvalta Gran Canarialta.

Määränpää on noin 7 000 kilometrin päässä Miamissa. Aikaa menee arviolta noin sata päivää. 6 000 kilometrin paluumatka kulkee New Yorkista Lontooseen, ja matkaa kulunee vähintään saman verran.

Saarion lähtö viivästyi noin viikolla erilaisten vaikeuksien vuoksi, ja samalla hän menetti parhaan sääikkunan. Ongelmia on riittänyt myös soutu-urakan alkutaipaleella.

”Autopilotti lopetti toimintansa, mutta niitä on kolme varalla.”

”Täällä on nelimetrinen aallokko. Veneen kääntämisessä saa pelätä, ettei hauikset katkea. Tässä joutuu kiskomaan vanhalla Suomi-filmin raivolla.”

Saario kertoo, että veneen ahtaus on yllättänyt hänet. Ylimääräistä tilaa ei ole, kun jokainen kolo on pakattu täyteen tarvikkeita tai ruokaa.

”Olen nyt neljättä päivää ilman suihkua. Vessaa, suihkua ja puhtaita lakanoita osaa kyllä arvostaa tämän jälkeen. En valita, jos joudun menemään steissin (aseman) vessaan.”

Ahtaat tilat ovat vaikuttaneet haluun laittaa ruokaa. Saario kertoo tehneensä pitkää päivää, ja suunnitelmissa on syödä ensin vähemmän säätöä vaikuttavia eväitä kuten suklaapatukoita.

Saario kertoo liikkumisen olevan todella vaikeaa. Hän on nukkumista lukuun ottamatta koko ajan kiinni valjaissa. Varusteiden kanssa noin 500 kiloa painava vene on isoihin aaltoihin kevyt, mikä hankaloittaa olemista entisestään.

Ruokaa on mennyt toistaiseksi vähänlaisesti alas, ja osa on tullut ylös. Silti Saario kertoo jaksaneensa soutaa hyvin.

”Aavistelin ennen reissua, että tulen jossain vaiheessa merisairaaksi, ja niinhän siinä ensimmäisenä yönä kävi. Kesti kolme minuuttia ja kolme kertaa tuli ylös.”