Jokereiden kannattajat jännittivät tiistai-iltana, saako Jokerit Jääkiekkoliitolta myönteisen päätöksen Mestis-hakemukselleen. Lopulta asiaa ei käsitelty ollenkaan.

”Tosi hämmentyneet tunnelmat ja vähän ihmeissään. Eikö tätäkin asiaa olisi voinut paremmin hoitaa?”

Näin toteaa Jokereiden kannattajayhdistyksen Eteläpäädyn varapuheenjohtaja Roope Räty, kun häneltä kysyy kommenttia Jokerien Mestis-hakemuksen jättämisestä pöydälle Jääkiekkoliiton liittohallituksessa.

Jokereiden pitäisi saada liittohallitukselta hyväksyntä Mestiksessä pelaamisesta, jonka jälkeen seura voi hakea Mestis-lisenssiä maaliskuun loppuun mennessä.

Räty korostaa hämmennyksen johtuvan erityisesti siitä, että Team Jokerit oy oli pyytänyt jo edellisenä päivänä hakemuksen käsittelyn lykkäämistä lisäselvitysten antamiseksi, mutta asiasta ei kerrottu muun muassa Jokerien kannattajille.

”Siinä [pöydälle jättämisessä] ei välttämättä ole mitään ihmeellistä, mutta eikö tästä olisi voitu viestiä kannattajille. Nyt kannattajia pidettiin odottamassa ja hirveässä jännityksessä. Myös media ruokki sitä, miten tärkeä päivä tiistai Jokereille on”, Räty toteaa.

”Tästä tuli märkä rätti kasvoille.”

Rätyä sapettaa myös se, että tieto käsittelyn lykkäämisestä tuli ensimmäisenä Jääkiekkoliitolta. Moni kannattaja ehti jo luulla, että Jokereiden hakemus oli hylätty.

”Viestintää pitäisi olla edes jonkin verran.”

Jokereiden kannattajayhdistysten (Eteläpääty, Jokerit Fan Club ja Old Chiefs) vetäjät ovat viestittäneet syksyn ja alkuvuoden aikana muun muassa kannattajien Facebook-ryhmässä, että Team Jokerit oy:n hanke etenee ja että yhdistysten edustajille on kerrottu suunnitelmista hieman enemmän kuin julkisuuteen saa kertoa.

Räty myöntää, että yhteyttä on pidetty.

"Määrättyjä keskusteluja on käyty. Näissäkin yhteyksissä olemme korostaneet, että viestinnän pitäisi olla kunnossa. Se ei riitä, että pieni ryhmä saa tietoa eikä mitään voi kertoa”, Räty sanoo.

”On esitetty hienoja suunnitelmia ja visiota. Mikä näkyy ulospäin isolle ryhmälle ei ole linjassa [puheiden kanssa].”

Myös halliasiasta on kannattajien edustajat ovat puhuneet Jokerit-hankkeen vetäjien kanssa.

"On sanottu, että joku määrätty taho X hoitaa ja että asia olisi mahdollisesti ratkeamassa. Tätä viestiä on tullut niin pitkään, joten luotetaanko siihen sokeasti”, Räty pohtii.

Myös Mestis-kauden rahoitus on ollut esillä.

”Ei niitä ole [tarkemmin] avattu. On sanottu, että on määrättyjä juttuja, joista ei vielä voi kertoa, ja ne ovat sidonnaisia Mestis-lisenssiin.”

Räty muistuttaa avoimuuden tärkeydestä, sillä nyt kiekkoväen ja media spekulaatiot ovat vallitsevana asiana Jokereista.

”Kun hommaa pitäisi pitkäjänteisesti rakentaa, ehkä tässä kohtaa täytyisi jo olla mahdollisimman avoin linja. Varmasti on asioita, joista voisi jo sanoa”, Räty toteaa.

”Nyt ei ole ymmärretty, että tässä ollaan rakentamassa tunnebisnestä. Nyt ainoat tunteet, joita herätetään, ovat pettymys ja pahimmillaan häpeä. Se ei luo hyvää pohjaa.”

Räty kuitenkin edelleen uskoo, että Jokerit pelaa ensi kaudella Mestiksessä.

”Usko on koetuksella, mutta en voi muuta kuin uskoa. Esitetyistä suunnitelmista on jäänyt hyvä fiilis ja homma voisi toimia, mutta toteutuksen pitäisi olla samalla tasolla. Faktojahan on vähän julki.”