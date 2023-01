Veikkausliigan kausi on poikkeuksellisen pitkä – HJK ja Honka kohtaavat avauksessa

Veikkausliiga-kausi alkaa 5. huhtikuuta täydellä kierroksella.

Miesten jalkapalloliigan kausi on aiempaa pidempi, sillä se alkaa 5. huhtikuuta ja loppuu marraskuussa. Kausi alkaa kuuden pelin kierroksella, jolloin ohjelmassa ovat ottelut IFK Mariehamn–Ilves, HJK–Honka, VPS–FC Lahti, KTP–AC Oulu, SJK–Haka ja KuPS–Inter.

Liigan runkosarjan päätöskierros pelataan 3. syyskuuta. Sen jälkeen kausi jatkuu kuuden joukkueen ylemmällä ja kuuden joukkueen alemmalla jatkosarjalla, jotka päättyvät 21. lokakuuta mennessä.

Kauden päätteeksi pelataan eurolopputurnaus, jossa on jaossa yksi paikka Konferenssiliigan karsintoihin. Eurolopputurnauksen viimeiseksi runkopäiväksi on ilmoitettu 5. marraskuuta.

”Kausi on tällä hetkellä käytännössä niin pitkä kuin pystytään pelaamaan. Kausi kestää 215 päivää, ja se on pisin, mikä Veikkausliigassa on koskaan ollut. Pelataan huhtikuun alusta jonkin verran marraskuun puolelle eli kahdeksan kuukauden aikana”, toimitusjohtaja Timo Marjamaa sanoi liigan kotisivuilla.

Otteluohjelma kerää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vuodesta toiseen kritiikkiä osalta kotimaisen jalkapallon seuraajista. Marjamaan mukaan alkavan liigakauden ohjelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman paljon viikonloppujen ympärille. Toinen tavoite on ollut, ettei kesällä olisi turhan pitkiä taukoja peleistä.

Otteluohjelman rakentaminen on palapeli, johon vaikuttavat muun muassa kansainvälinen kilpailukalenteri, Suomen cup, seurojen toiveet, stadioneiden muu käyttö ja mahdolliset viranomaisten pyynnöt. Haasteensa tuo myös Suomen vaikeasti ennakoitava kevät- ja syyssää.

”Ohjelman laatiminen alkaa aina jo edelliskauden aikana kilpailukalenterin säätämisestä”, Marjamaa muistuttaa.

Liigaa pelataan viime vuosilta tutulla sarjajärjestelmällä runko- ja jatkosarjoineen sekä eurolopputurnauksineen. HJK on hallitseva mestari ja KTP nousijaseura.

HJK aloittaa kautensa kotona 5. huhtikuuta FC Honkaa vastaan, ja Hongan ensimmäinen kotiottelu on 15. huhtikuuta SJK:ta vastaan.