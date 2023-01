KOK jatkaa selvitystä siitä, miten Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat voisivat palata kansainvälisiin kisoihin. OK:n toimitusjohtajan Taina Susiluodon mukaan KOK:n lausunto oli osa ”torjuntavoittojen” jatkumoa.

Suomen Olympiakomitean toimitusjohtajan Taina Susiluodon mukaan Suomi on vähemmistössä vaatimassa, että Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden eristämistä pitää jatkaa.

Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto ei yllättynyt siitä, että Kansainvälinen Olympiakomitea kertoi keskiviikkoiltana jatkavansa sen tutkimista, miten venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat palaisivat kansainvälisiin kilpailuihin.

Suomen Olympiakomitea tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suomen Olympiakomitean kanta on, että venäläisiä ja valkovenäläisiä ei tällä hetkellä voi ottaa mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan.

”KOK:n päätös ei vastaa meidän kantaamme, mutta osasin odottaa jotain sen suuntaista. Tiesin, että olemme vähemmistössä kantamme kanssa”, Taina Susiluoto sanoo.

KOK kertoi, että kaikki neuvotteluissa olleet osapuolet vaativat yksimielisesti nykyisten sanktioiden pitämistä paikallaan. Venäjällä tai Valko-Venäjällä ei siis järjestetä kilpailuja, eivätkä näiden maiden liput tai kansallislaulut saa näkyä tai kuulua kisoissa. Mutta urheilijoiden kohdalla KOK on nyt valmis joustamaan ja tutkii mahdollisuuksia, miten venäläiset ja valkovenäläiset voisivat palata kisoihin.

”Oli oletettavaa, että jonkinlaisia askelia tulee asian selvittämiseksi, mitkä olivat edellytykset tai kriteerit venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden palaamiselle kansainväliseen urheiluun”, Susiluoto sanoo.

Susiluodon mukaan KOK:n lausunnossa hyvää oli se, että sanktiot Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan ovat voimassa.

”KOK tuomitsee edelleen Venäjän toimet ja osoittaa solidaarisuutta ukrainalaisille. Se on hyvä, että sanktioita ei ole lähdetty purkamaan. Tietyllä tavalla tämä on torjuntavoittojen sarjaa.”

”KOK:n hallinnon lausunnossa kerrotaan, että seuraavana askeleena he lähestyvät kansainvälisiä lajiliittoja ja pyytävät heiltä näkemyksiä. Oletan, että seuraava askel on se, että KOK käsittelee saatuja näkemyksiä. Siitä aikataulusta en tiedä.”

Susiluodon tietojen mukaan Suomi on kantoineen vähemmistössä, johon kuuluu Suomen lisäksi Pohjoismaat, Baltian maat ja joitain Euroopan maita.

”Ehkä ne ovat juuri niitä maita, jotka ovat sanoneet, että tilanne pitäisi pitää ennallaan.”

Mitkä tahot ovat edistäneet sitä, että kilpailut avattaisiin venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille?

”KOK:n hallituksen lausunnossa sanotaan, että he ovat kuulleet laajalti eri tahoja. Kaikki 206 KOK:n jäsentä on kuultu ja myös urheilijakomissiota ja kansainvälisiä lajiliittoja. KOK antaa ymmärtää, että näistä tahoista valtaosa on sitä mieltä, että olisi aika tiukoin reunaehdoin venäläisten ja valkovenäläisten paluu kilpailuihin.”

”KOK:n lausunnossa spekuloitiin sillä, minkälaisia tulevat reunaehdot ovat. Voisin kuvitella, että Venäjä on varmasti tuonut näkökulmaansa esille. En usko, että valtaosa on Venäjän tukena, vaan valtaosan tuki liittyy enemmänkin urheilun integriteettiin ja siihen, että urheilu on rauhan asialla.”

Susiluodon mukaan Suomen Olympiakomitean näkemysero syntyy siitä näkemyksestä, että ”Venäjä on käyttänyt urheilua sotapropagandansa välineenä”. Susiluodon mukaan se tausta pitäisi huomioida tässä tilanteessa.

KOK:n mukaan urheilijoiden osallistumista kilpailuihin tiukoin ehdoin olisi edelleen tutkittava.

KOK:n mielestä tällaisia tiukkoja ehtoja olisi muun muassa se, että urheilijat osallistuisivat kisoihin ”neutraaleina urheilijoina”, jotka eivät edusta valtiotaan. KOK:n mukaan esimerkkejä tällaisesta osallistumisesta on ammattilaisliigoissa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

”Vain urheilijat, jotka kunnioittavat täysin olympialiikkeen perusasiakirjaa voivat osallistua. Ne, jotka eivät ole tukeneet sotaa Ukrainassa voivat kilpailla. Toiseksi vain antidopingsäännöstöä noudattavat urheilijat voivat osallistua. Kaikille ilmoittautuneille on suoritettava yksilölliset tarkastukset”, KOK kertoi tiedotteessaan.

KOK:n mukaan suuri enemmistö neuvottelukokouksissa pyysi KOK:ta jatkamaan edellä mainitun konseptin kehittämistä.

Ehdotetut kriteerit näyttävät Susiluodon mielestä monimutkaisilta. Kysymys on siitä, miten niitä arvioidaan ja valvotaan.

”Kuka sen sitten katsoo, että urheilija on ollut rauhan asialla. Yksilöillä on voinut olla hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mikä heidän mielipiteensä on.”

Susiluodon mukaan sekin pitää ratkaista, mitä urheilijan neutraalius kisoissa tarkoittaa.

”Tokion olympialaisissa ei ollut neutraaliudesta kyse. Se pitää miettiä, miten estetään se, että urheilija tai katsojat eivät pääse käyttämään urheilutapahtumaa sotapropagandan välineenä.”

Venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluussa kansainvälisille areenoille vaikeuskerrointa lisää antidopingiin liittyvät ehdot.

”Venäläiset eivät ole tunnettuja siitä, että he olisivat kovin hyvin noudattaneet yhteisiä antidopingsääntöjä. Niiden kriteerien valvominen pitää viedä yksilötasolle. Meillä pitää olla täysi varmuus siitä, että kisoihin palaavat urheilijat eivät ole käyttäneet mitään kiellettyjä aineita.”

Se on epäselvää, missä aikataulussa venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voisivat palata KOK:n kilpailuihin tai kansainvälisten lajiliittojen kilpailuihin. KOK korosti kansainvälisten lajiliittojen olevan auktoriteetteja omissa lajeissaan.