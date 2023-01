Rinnekangas loukkaantui harjoitusten viimeisessä laskussa Laaxissa.

Lumilautailun suomalaistähti Rene Rinnekangas menettää tämän kauden MM-kilpailut nilkkaleikkauksen takia. Rinnekangas loukkasi nilkkansa viime lauantaina Sveitsissä maailmancupin slopestylen harjoituksissa.

”Tokasta hyndästä [hyppyri] tein tutun tempun ja tajusin, että tulen vähän pidemmälle kuin mitä ajattelin. Ilmassa mietin, että yritän pitää tämän joka tapauksessa pystyssä, ei tässä mitään hätää ole. Alas kun tulin, niin isku olikin kovempi enkä saanut sitä pidettyä etukantilla.”

”Lähti pyörimään enemmän asteita maassa, ja keho oli kierteellä. Nappasi kiinni etukantista oikean jalan kohdalla enemmän, niin taittoi lautaa. Yläkroppa oli jo kääntyneenä toiseen suuntaan, niin siinä nasahti nilkka”, Rinnekangas kertoi loukkaantumisesta Lumilautailuliiton tiedotteessa.

Nilkkamurtuma varmistui jo Sveitsissä röntgenkuvissa. Suomessa maajoukkueen lääkärit Klaus Köhler ja Mikko Kirjavainen tutkivat jalan ja suosittivat leikkausta.

”Tutkimuksissa varmistui, että vamma kannattaa leikata. Leikkaus on ensi viikolla”, Köhler kertoi.

Kilpailemisen sijaan Rinnekankaan kevät sujuu nilkkaa kuntouttaen. MM-kisojen lisäksi häneltä jäävät väliin loppuviikon X Games -kisat Yhdysvalloissa.

”Muuten tämä kausi on tuntunut hemmetin hyvältä. On ollut hyvä buugi laskea, ja olen saanut itsestäni hyvin irti. On tullut paljon uusia juttuja ja ollut hienoja suunnitelmia kaudelle”, Rinnekangas harmitteli.

Laax oli slopestylessä kauden ensimmäinen maailmancupin etappi. Sitä ennen Rinnekangas kilpaili big airin maailmancupissa, jossa lokakuussa Sveitsistä heltisi kakkossija.

Rinnekangas, 23, voitti edellisissä MM-kisoissa pronssia slopestylessä. Vuoden 2021 MM-kisat pidettiin X Games -paikkakunnalla Aspenissa.