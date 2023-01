Lappeenrantalainen Janna Jyrkinen, 17, on noussut vauhdilla Suomen taitoluistelun kärkinimien joukkoon. Espoossa hän kilpailee ensi kertaa aikuisten arvokisoissa.

Hymynkare ja pieni tuuletus siivittivät Janna Jyrkisen jatkopaikkaan taitoluistelun Euroopan mestaruuskisoissa.

Jyrkinen onnistui lähes täydellisesti naisten yksinluistelun lyhytohjelmassa Metro-areenassa Espoossa. Luistelu oli virheetön ja toi 60,77 pistettä. Hänen ennätyksensä on 62,35.

Lyhytohjelman jälkeen hän on 15 parhaan joukossa. Sijoitus tarkentuu myöhemmin, kun kaikki 30 naista ovat luistelleet. Jyrkinen on todennäköisesti neljästoista.

”Yritin luistella puhtaasti ja se onnistui. Olen tosi iloinen. Olo on helpottunut. On hyvä lähteä vapaaohjelmaan”, helmikuussa 17 vuotta täyttävä Jyrkinen sanoi.

Jyrkinen on naisten kisa ainoa suomalaisedustaja. Hän nousi tällä kaudella kuin varkain Suomen EM-edustajaksi, kun Jenni Saarinen lopetti yllättäen uransa sekä Emmi Peltonen ja Linnea Ceder toipuvat loukkaantumista.

Naisten vapaaohjelma luistellaan lauantaina. Siinä luistelee lyhytohjelman 24 parasta.

”Hyvällä mielellä ja helpottuneena lähden vapaaohjelmaan. Yritän onnistua siinä”, Jyrkinen sanoi.

Ensimmäiset aikuisten EM-kisat jännittävät, mutta tunnelma vapautui, kun hän otti ensiluistelut kotiyleisön edessä.

”Jännitys lähti pois. Hypyt ja kaikki menivät hyvin. Fiilis oli tosi hyvä. Tämä oli kuitenkin aika uutta minulle. Periaatteessa tiesin, millaista on olla jäällä. Se oli kivaa.”

Lauantaina Jyrkinen saa lisää kannustusta, kun katsomoon tulee hänen seurakavereitaan ja tuttuja luistelijoita Lappeenrannasta.

Edellisen kerran Jyrkinen kilpaili Espoossa marraskuun lopulla pidettävissä gp-kisoissa, jossa hän oli kymmenes.

”Nyt olen mennyt eteenpäin esittämisessä. Tästä sain taas paljon kokemusta.”

Vapaaohjelmassa Jyrkisellä ei ole sijoitustavoitteita.

”Nautin vaan, kun saan olla finaalissa.”

Jyrkinen on kuulunut jo pari kolme vuotta Suomen lupaavimpiin taitoluistelijoihin. Koronakeväänä 2020 hän matkusti junalla kaksi kertaa viikossa Lappeenrannasta Helsinkiin päästäkseen jäälle harjoittelemaan.

Samana keväänä hänet valittiin aikuisten maajoukkueeseen. Tavoitteena on jalostaa sadat treenitunnit menestykseksi aina olympialaisissa asti.

Jyrkisen valmentaja Marina Shirshova seurasi tyytyväisenä suojattinsa luistelua.

”Minäkin olen tosi tyytyväinen. Janna teki kaiken huolellisesti ja nätisti. Kun luistelija nauttii, se tarttuu yleisöön ja valmentajaan. Janna piti hermonsa kurissa”, valmentaja sanoi.

Maailman huipulla vaaditaan neloishyppyä, jota Jyrkinen on jo harjoitellut paljon keväällä, kun kilpailukausi on ohi. Neloishypyn jalostaminen esityskuntoon vaatii vuosien työn.

”Neloishyppy on tietysti seuraava tavoite. Se ei tule päivässä, mutta se on seuraavan tason tavoite. Janna on valmis kisoihin ja taistelemaan hyvistä pisteistä. Sijoituksista emme puhu koskaan.”