Varsinaiset stadionin rakennustyöt voisivat näillä näkymin alkaa Tapiolassa ensi vuonna.

Espoon Tapiolaan pitkään suunnitteilla ollut jalkapallostadion näyttää vihdoin toteutuvan.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset urheilupuiston uudesta asemakaavasta elokuun lopussa, ja kaava vahvistui 12. lokakuuta. Suurin jäljellä oleva kysymys on kustannusarviossa olevan aukon tilkitseminen.

Tapiolaan on puuhattu jalkapallostadionia ainakin 15 vuoden ajan, mutta Espoon kaupungin viemänä projekti on viimein pääsemässä avauskaarteesta eteenpäin. Vaikuttaa siltä, että putkikatsomoille saadaan sanoa lähivuosina lopulliset hyvästit.

Espoon kaupungin projektinjohtajan Jarmo Kulmalan mukaan suunnitelmat pyritään viemään viimeistään alkukevään aikana poliittiseen päätöksentekoon, eli kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Ratkaistavana on etenkin se, toteutetaanko hanke yhdessä vai kahdessa vaiheessa. Suunnitelmissa on rakentaa noin 6 000-paikkainen jalkapallostadion, sen alle pysäköintilaitos ja stadionin yhteyteen 2 700–2 800 paikkainen monitoimihalli.

”Kyse on siitä, halutaanko tehdä tässä koossa vai ensin vain jalkapallostadion”, Kulmala sanoo.

Päätökseen vaikuttaa eniten raha. Kustannusarvio on noussut ensimmäisistä, myös aluetyöt sisältäneistä, noin 100 miljoonan arvioista 117 miljoonaan euroon. Stadionin osuus on 56 miljoonaa euroa, monitoimihallin 44 miljoonaa ja pysäköintilaitoksen 17 miljoonaa. Kaikki rakentaminen on kaupungin rahoittamaa.

Suurin osa kustannuksista on tarkoitus kattaa asuntorakentamisoikeuksien, eli tonttien myynnillä. Alueelle voi rakentaa yhteensä 40 500 kerrosneliömetriä kahdeksaan kerrostaloon ja stadionin läntiseen katsomonosaan. Myynnit eivät kuitenkaan riittäne kattamaan urheilurakentamisen kokonaisuutta.

”Siitä varmasti on kyse, miten loppurahoitus järjestetään, jos halutaan rakentaa kokonaisuus kerralla. Karkea arvio on, että noin kolmannes rahoituksesta puuttuu.”

Urheilupuiston alueen suunnitelmiin liittyy paljon muutakin rakentamista isoimpien hankkeiden lisäksi. Kaupunki suunnittelee uusia ulkokenttiä ja ulkoliikuntapaikkoja, ja alue muotoutuu suunnitelmien toteutuessa kokonaan uusiksi.

Nykyisistä jalkapallokentistä esimerkiksi yhtään ei jäisi nykyiselle sijainnille, mutta tarkoituksena olisi rakentaa yhteensä kolme harjoituskenttää, joista kaksi olisi lämmitettäviä. Lisäksi ulkoliikuntapaikkojen suunnittelu on käynnissä.

”Tämän vuoden aikana pääasiassa suunnitellaan. Kaupunki kilpailuttaa stadionin ja monitoimihallin urakan, ja kun urakoitsija valittu, on vuorossa tarkemman rakennussuunnittelun tekeminen ja lupien hakeminen”, Kulmala kertoo.

”Stadiontöihin päästään aikaisintaan käsiksi kesällä 2024. Rakentaminen kestää 2,5–3 vuotta, eli valmistuminen menisi todennäköisesti vuoden 2027 puolelle.”

Stadionin suurin käyttäjä olisi Tapiolassa kotipaikkaansa pitävä Esport Honka. Miesten edustusjoukkue pelaa Veikkausliigassa ja naisten edustusjoukkue Kansallisessa liigassa. Lisäksi FC Hongalla on laaja junioritoiminta.

Uusi stadion nostaisi Hongan olosuhteiden osalta maan kärkikastiin. Stadion sijoittuu valmistuessaan Euroopan jalkapalloliiton Uefan neliportaisessa rankingissa toiseksi parhaaseen kategoriaan. Näin esimerkiksi euro-ottelut voitaisiin pelata omalla kotikentällä.

Esport Honka oy:n manageri Hexi Arteva uskoo, että hanke etenee suunnitelmien mukaan. Hän näkee aikataulun optimistisemmin kuin Kulmala.

”Tuossa on vähän virkamiehen turvakerrointa”, Arteva kommentoi Kulmalan aikatauluarviota.

”Tämä vuosi menee kilpailutuksissa, ja vuosi 2024 pelataan varmaan evakossa Leppävaarassa. Optimiaikataululla vuonna 2025 pelattaisiin uudella stadionilla. Siihen tähdätään, viimeistään vuoteen 2026.”

