Urheilu | Davis Cup

Espoossa on tarjolla kaikkien aikojen tilaisuus – Ruusuvuori ja Heliövaara voivat tehdä suomalaista tennis­historiaa

Suomella on mahdollisuus edetä ensimmäistä kertaa Davis Cupin lopputurnaukseen. Emil Ruusuvuoren ja Harri Heliövaaran joukkue on kovempi kuin koskaan, mutta kova on vastustaja Argentiinakin.

