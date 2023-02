Suomi kohtaa tenniksen Davis Cupissa Argentiinan, jonka maajoukkue on kivikova.

Argentiinan Davis Cup -joukkueen ykköspelaaja Francisco Cerúndolo tietää, miltä tuntuu nousta pikavauhdilla tennismaailman huipun tuntumaan.

Vielä vuosi sitten Cerúndolo, 24, pelasi haastajatasolla, kunnes ura sai turbovaihteen maaliskuussa.

”Se oli upea läpimurtovuosi. Tuntui, että pelasin koko vuoden hienoa tennistä. Voitin top-10-pelaajia, ja se oli uskomatonta.”

”Vuosi antoi minulle valtavasti itseluottamusta, ja murtauduin 30 parhaan joukkoon. Ällistyttävä kausi, ja toivottavasti pystyn pitämään saman tason – ja kehittymään.”

Cerúndolo juttelee Metro-areenan uusitulla kentällä valmistautuessaan viikonlopun Davis Cupiin, jossa Suomi ja Argentiina tavoittelevat paikkaa MM-lopputurnaukseen, jota kutsutaan myös maailmanlohkoksi.

”Tästä tulee supertiukka ottelu. Molemmilla on kovia pelaajia, mutta toivottavasti pelaamme niin, että voitamme.”

”Emilin kanssa meillä on hyvä suhde. Opin tuntemaan hänet paremmin viime vuonna kiertueella, ja Bundesliigassa olemme pelanneet muutamissa samoissa otteluissa”, Cerúndolo sanoo Emil Ruusuvuoresta, joka pelaa Suomen ykköspaikkaa.

”Harrin [Heliövaara] tunnen myös, mutta muista suomalaisista en tiedä mitään. Pelasin Harria vastaan kaksinpelissä viime vuonna, mutta hän onkin nelinpelispesialisti.”

Cerúndolo pääsi viime vuonna kahteen Davis Cupiin, Italiaa ja Kroatiaa vastaan.

Ei ole ihmekään, ettei Cerúndolo ole päässyt edustamaan maataan, kun Argentiina lasketaan yhdeksi maailman suurista tennismaista. Haastajatasolta, jolla Cerúndolo pelasi vielä ennen viime vuotta, ei ole mitään asiaa näin kovaan joukkueeseen.

Palataan vielä viime vuoteen, jolloin Cerúndolo tunkeutui huipputenniksen eturiviin.

Cerúndolo sanoo yrittäneensä pitkään pääsyä sadan joukkoon, jopa 50 parhaan sakkiin. Vihdoin, kun toive toteutui, onnistui kaikki valtavalla vauhdilla.

”Lopulta olinkin 30 joukossa. En tiedä, oliko se minulle liikaa, mutta olen onnellinen, että se tapahtui. Se antoi itseluottamusta jatkaa ja kehittyä lisää.”

Francisco Cerúndolo voitti viime kesänä Ruotsissa Båstadin turnauksen ja kukisti muun muassa Casper Ruudin, norjalaisen supertähden. Kuva Australian avoimista tältä vuodelta.

Kaikki käynnistyi oikeastaan helmikuussa kotikaupunki Buenos Airesin ATP 250 -kisassa. Cerúndolo hankki karsintojen kautta paikan pääsarjasta ja eteni puolivälieriin. Jatkoa seurasi nopeasti. Seuraavalla viikolla hän löi itsensä välieriin tuplasti suuremmassa Rio de Janeiron turnauksessa.

Näistä kahdesta kisasta meni vain muutama viikko, kun Cerúndolo puski Miamissa masters 1000 -turnauksessa semifinaaliin. Palkintorahaa tuli lähes 350 000 euroa, 360 ATP-pistettä ja rankkaus pomppasi sijalta 104 peräti 47:nneksi.

Kesän ruohokenttäkausi ei ollut herkkua massalla pelaamaan tottuneelle Cerúndololle. Rytmi palautui heti Wimbledonin jälkeen Båstadissa. Hän voitti turnauksen ja kukisti muun muassa Casper Ruudin, norjalaisen supertähden.

Turnausvoitto oli upea muttei ihan helppo käsitellä. Cerúndolon nimi lisättiin samalle Båstadin voittajalistalle, jossa olivat ennestään Rafael Nadal, Mats Wilander, Björn Borg ja monet muut suuruudet.

”Ei se ollut helppoa. Kun voittaa turnauksen ja menestyy muissa, tottuu voittamaan, ja sitten alkaakin yhtäkkiä hävitä. Perään tulee tunne, että pelaat karmeaa tennistä. Aloin tehdä sen jälkeen paljon töitä mentaalipuolella.”

Paineet alkoivat kasaantua, kun häneltä odotettiin voittoja joka turnauksessa. Cerúndolo kiittelee, että hänen ympärillään on hyvä tiimi, joka auttaa, kannustaa ja neuvoo joka tilanteessa.

Vahvarakenteinen Cerúndolo on noin vuoden Emil Ruusuvuorta vanhempi mutta pelannut reilusti yli puolet vähemmät otteluita ATP-kiertueella kuin Suomen ykkönen.

Cerúndolo on tavallaan malliesimerkki pelaajasta, joka kasvaa ja kehittyy huipulle vähän hitaampaa reittiä. Hän pelasi jalkapalloa, rygbyä ja muita lajeja ennen kuin erikoistui tennikseen alle kymmenvuotiaana.

Lajivalinta oli helppo, kun Cerúndolon isä pelasi aikoinaan ammatikseen ja pyörittää Buenos Airesissa tennisakatemiaa.

”En siltikään mahtunut juniorina koskaan Argentiinan kymmenen tai 15 parhaan joukkoon. En myöskään edustanut maatani missään junioriturnauksissa.”

Argentiinasta tulee massakenttäpelaajia, ja siihen sarjaan Cerúndolo kuuluu, vaikka suurimmassa läpimurtoturnauksessaan Miamissa tulikin menestystä kovilla alustoilla.

”Pelasin viime syksynä noin kaksi kuukautta kovilla sisäkentillä elämäni ensimmäistä kertaa. En ollut koskaan sitä ennen pelannut sisällä.”

Cerúndolon tennisperheessä on myös toinen ammattilainen, Juan Manuel, joka on syntynyt 2001. Hänen viime kauttaan sotkivat loukkaantumiset, mutta ATP-rankkaus on sentään 119.

”Meillä on terve kilpailu keskenämme”, Francisco Cerúndolo hymyilee.