Murron palkintosade jatkui, kun hänet valittiin äänivyöryllä vuoden turkulaiseksi.

Turku

On sanonta, että turkulaiseksi voi tulla vasta asuttuaan 50 vuotta Turussa. Selvästi se ei pidä paikkaansa – ainakaan, jos kyseessä on Euroopan mestari.

Wilma Murto – alkuperäinen salolainen – valittiin äänivyöryllä vuoden turkulaiseksi vuosimallia 2022. Seiväshyppääjä on asunut Turussa ”vain” yhdeksän vuotta mutta sai silti 40 prosenttia kaikista äänistä, eli yhteensä 5 842.

Ääniä annettiin kaikkiaan lähes 15 000. Kakkoseksi kisassa nousi ehdokaslistan ulkopuolelta ravintolayrittäjä Khaled Azizi (1 627 ääntä) , ja kolmannelle sijalle ylsi Finlandia-palkittu kirjailija Iida Rauma (1 260).

Murron alkuvuosi on ollut yhtä palkintosadetta. Hänet valittiin kaksi viikkoa sitten Urheilugaalassa vuoden esikuvaksi ja hänen kultasuorituksensa EM-kisoissa Münchenissä vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.

Turun pormestari Minna Arve palkitsi Wilma Murron.

Palkinnon Murrolle jakanut pormestari Minna Arve kiitteli erityisesti sitä, että Murto on tuonut positiivisessa valossa esiin harjoittelumahdollisuuksia Turussa. Murto harjoittelee Kupittaan urheiluhallilla ja on tehnyt päätöksen olla leireilemättä ulkomailla tänä keväänä.

”Siellä on kaikki, mitä me tarvitaan: hyvät treeniolosuhteet ja todella kiva ilmapiiri. Siellä on hyvä porukka urheilijoita ja valmentajia, ja sinne on aina mukava mennä”, Murto kertoo.

”Viihtyvyyteen tekee tosi paljon se, että siellä on isoja ikkunoita ja päivänvaloa. Vietän siellä välillä pitkiä päiviä, joten on hyvä, ettei tarvitse olla pimeässä bunkkerissa.”

Murto ei viihtynyt kauaa palkintoseremoniassa, sillä hänen oli lähdettävä treeneihin. Perjantaiaamuna odottaa lento Ranskaan, jossa hän avaa kansainvälisen hallikauden.

”Olen pienissä pätkissä ulkomailla. Lennetään perjantaina ja tullaan sunnuntaina takaisin. Seuraavana viikonloppuna on sama show. Sitten tehdään viikon reissu, jonka aikana on kaksi kisaa.”

Murto hyppäsi Kuortaneella vuoden alussa uuden halliratojen SE:n 475, mikä lupaa hyvää tulevaa kautta ajatellen. Se ja EM-kisoissa hypätty ennätys 485 ovat saaneet yhä useamman povaamaan viiden metrin ylitystä lähitulevaisuudessa.

”Se on naisseiväshyppääjän kohtalo, että joku vilauttelee viittä metriä sieltä neljästä metristä asti. Siitä heitosta tulee vain koko ajan vähemmän ja vähemmän vitsi. Yksi viisas minulle eilen sanoi, että helpoiten sen saavuttaa, kun ei ota stressiä vaan antaa tulla omalla aikataulullaan”, Murto sanoo.

Vaikkei Murto lupaa mitään, eräänlainen tähtäin hänellä on ollut nuoresta pitäen.

”Olen teinistä asti sanonut, että se on 2024 ja Pariisin olympialaiset, kun hyppään viisi metriä ensimmäisen kerran. Nyt ollaan niillä raiteilla, mutta koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu.”

Niiden, jotka uskovat nuoren Wilman tähtäimen toteutuvan, kannattaa merkata kalenteriin päivät 1.–11.8.2024. Tuolloin mitellään Pariisin olympialaisten yleisurheilut.

Euroopan mestari ja nyt vuoden turkulainen ehti ottaa kakkua, ennen kuin hän kiirehti treeneihin Kupittaalle.

Murto hyppää aiempaa pidemmillä ja jäykemmillä seipäillä. Euroopan mestari on joutunut kaivamaan vaihdoksen myötä myös kuvettaan. Seipäät kun ovat kaukana edullisista.

”Tämä on välinelaji, ja välineet ovat hinnoissaan, varsinkin, kun tehtaat ovat jenkeissä ja hinnannousujen myötä rahdit maksavat enemmän. Osan pidemmistä seipäistä olen hankkinut jo aiemmin, mutta nyt niihin on tullut täydennystä.”

”Seipäät maksavat noin 800 euroa per kappale, ja niitä on kisasetissä kahdeksan, eli se on siinä kuuden ja puolen tonnin paikkeilla. Toki se on kertalaaki, ja ne saattavat kestää loppu-urani. Kaikki on suhteellista: Kun vertaa purjehdukseen tai ralliin, niin ei tämä ole mitään”, hän sanoo.

Kakussa esiintyy Wilma Murto, joka sai mitalipalan kotiin vietäväksi.

Murtoa juhlistettiin myös suklaisilla miniseipäillä.

Palkinnoksi vuoden turkulainen -valinnasta Murto sai Kauppatorin vanhasta kivestä muokatun palkinnon, joka on Kakolan graniittia. Juhlan kunniaksi oli paikalle tuotu seiväshyppääjällä ja kultamitalilla koristeltu kakku, josta Murto sai luonnollisesti mitalipalan mukaan vietäväksi.

Vuoden turkulainen -kilpailu on käyty ensimmäisen kerran vuonna 1985, mutta siinä on ollut välillä taukoja. Palkinnon on aiemmin saanut muun muassa jääkiekkoilija Saku Koivu, Miss Suomi Lola Odusoga, jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth, rockartisti Michael Monroe ja freestyle-hiihtäjä Pekka Hyysalo. Viime vuonna voittoon äänestettiin Huuhkajien maalivahti Lukas Hradecky.