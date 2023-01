Selostajalegendan värittyneet selostukset SM-liigalähetyksissä puhuttavat kiekkokansaa.

Suomen selostajalegendoihin kuuluva Antero Mertaranta on joutunut myrskyn silmään sosiaalisessa mediassa.

Leijonaäänenä tunnetun Mertarannan tyyli selostaa erityisesti Lahden Pelicansin otteluita C Moren lähetyksissä kuumentaa kiekkokansaa.

Sosiaalisessa mediassa on jo pidemmän aikaa hämmästelty, miksi Mertaranta hehkuttaa täysillä palkeilla Pelicansin tekemiä maaleja, mutta vastustajan maaleissa on selvästi alavireisempi ote tai ne ovat osastoa ”ei mahda mitään”.

Kun Mertaranta selostaa Pelicansin liigaotteluita, asetelma muistuttaa Suomi–Ruotsi-ottelua, jossa Pelicans on koko kansan Suomi ja vastustaja näyttelee vihulaisen roolia.

Viimeksi tiistain kierroksella Mertaranta oli kuin maansa myynyt, kun Tappara takoi Pelicansia jään rakoon.

”Tämä oli katastrofi potenssiin kolme”, Mertaranta sadatteli, kun Tappara siirtyi alivoimamaalilla 1–0-johtoon.

Lahden seudulla asuva Mertaranta on aiemmin tunnustanut olevansa Pelicansin fani.

Mertarannan tyyli selostaa Pelicansin otteluita on kerännyt kovaa kritiikkiä, koska selostuksista paistaa puolueellisuus läpi. Tätä taustaa vasten: miksi Mertaranta saa selostaa Pelicansin otteluita, MTV:n Urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero?

”Meillähän selostajia on paljon ja osa tekee selostuksia tietyllä alueella. Joku on Jyväskylästä ja joku länsirannikolta, ja sen mukaan pelit jakaantuvat. Mertaranta selostaa Etelä-Suomen alueella paljon pelejä, eikä selosta ylimaallisen paljon tai painotetusti Pelicansin pelejä. Määrä on käsittääkseni aika minimaalinen.”

”Kenenkään selostajan kohdalla ei ole erikseen kielletty, ettei saisi olla taustoja tai sympatioita. Kaikilla meillä on joitakin sympatioita. Hän on Lahdesta kotoisin, tehnyt Pelicansille hommiakin ja hänellä on siitä alueesta syvää tietämystä. Mertarannan komea selostusura kertoo omaa kieltä siitä, että ammattietiikka on hänelle numero yksi. Se on se johtoajatus, miten hän työtään tekee. Aito tarkoitus on varmasti tehdä nimenomaan eettisesti ja oikein työtä yleisölle.”

”Siitä ei ole mitään hyötyä kenellekään, että tuo omia sympatioitaan lähetyksessä esille. Kritiikin taustalla voi olla, että ”Antsa” tunnetaan laajasti ja hyvin ja hän on lahtelainen. Nämä ovat tunneasioita. Sieltä saattaa kuulla tiettyjä asioita, jotka puoltaisivat, että hän olisi jonkun puolella tai olisi kallellaan jonnekin päin. Antsa on tunnettu ja arvostettu omalla alueellaan. Olen luottavainen, että halu, intohimo ja ammattiylpeys ovat niitä”, mitkä ohjaavat hänen toimintatapojaan.

Markus Autero.

Minkä verran saatte palautetta Mertarannan selostuksista?

”Kaikista selostajista tulee palautetta. Otamme paljon selvää, huomioimme ja luemme palautteet. Selostajan duuni on vaikein duuni. Arvostan heitä äärettömän paljon. Selostaja kuljettaa katsojaelämyksen läpi, jolloin jokainen katsoja kokee sen omalla tavallaan. Siksi se on pirun vaikea duuni. Kyllä sitä palautetta tulee Antsastakin, ja olemme nämäkin palautteet huomioineet.”

Minkälaista palautetta on tullut?

”Saamme koonteja erilaisista palautteista. Näemme myös sosiaalisesta mediasta tulevan palautteen. Niiden mukaan joskus hän on kuulemma kallellaan toiseen seuraan. Hän on lahtelainen ja moni luulee, että hän vetää kotiinpäin.”

Eikö C Moren selostajilta vaadita lähetyksissä puolueettomuutta?

”Totta kai. Kaikki, jotka tekevät journalistista työtä, ymmärtävät, että työtä pitää tehdä ammattiylpeydellä. Kukaan ei hyödy siitä, että ollaan kallellaan johonkin suuntaan.”

Oletteko käyneet asian tiimoilta keskusteluja Mertarannan kanssa?

”Olemme keskustelleet hänen kanssaan saamiemme palautteiden jälkeen. Hänen tekemistään ohjaa intohimo, ammattitaito ja halu tehdä selostuksia oikein. Hän tekee osittain ”Pelsujen” pelejä, eikä häntä ole kielletty tekemästä niitä.”

Saako Mertaranta jatkaa samalla tyylillä Pelicansin otteluiden selostamista?

”Vaikea sanoa. En pysty ottamaan kantaa suoraan tyyliin, koska minulla ei ole riittävän hyvää otantaa Pelsujen peleistä.”

Mertaranta, 67, aloitti selostajanuransa 1980-luvun lopulla selostamalla jääkiekkoa lahtelaisessa paikallisradiossa. Mertaranta on takavuosina juontanut myös lahtelaisseuran virallisella kanavalla Pelicans TV -keskusteluohjelmaa.

Ikimuistoisista selostuksistaan ja värikkäistä leiskautuksistaan Leijonien otteluissa tunnetuksi tullut Mertaranta palkittiin vuoden 2012 Urheilugaalassa Vuoden urheilujournalismi -palkinnolla.