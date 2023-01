Shoot out -turnaus tarjosi jo toisen historiallisen tapahtuman.

Reanne Evans voitti shoot out -turnauksen ensimmäisellä kierroksella. Kuva syyskuulta 2022.

Englannin Leicesterissä tehtiin torstaina snookerhistoriaa, kun Reanne Evans voitti Stuart Binghamin shoot out -turnauksen ensimmäisellä kierroksella lukemin 60–8.

Evansista tuli ensimmäinen nainen, joka on voittanut ottelun shoot out -turnauksessa. Ja voitto tuli kovan luokan pelaajasta, sillä Bingham on snookerin vuoden 2015 maailmanmestari.

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun oikeasti nautin pelistä”, Evans kommentoi Eurosportille ottelun jälkeen.

”Olin ensimmäistä kertaa rentoutuneempi. En odottanut paljoa, ja se taisi auttaa. Minulla ei oikein ole itseluottamusta, joten olen iloinen jokaisesta voitosta.”

Leicesterin turnauksessa tehtiin historiaa myös keskiviikkona, kun moldovalaisesta Vladislav Gradinarista tuli kaikkien aikojen nuorin pelaaja, joka on voittanut snookerin rankingturnauksessa ottelun. Gradinari täytti 14 vuotta kolme kuukautta sitten.

Shoot out -turnaus poikkeaa merkittävästi muista snookerin rankingturnauksista. Ottelu kestää vain kymmenen minuuttia. Ensimmäisten viiden minuutin aikana lyöntivuorossa olevalla on lyöntiaikaa 15 sekuntia jokaista palloa kohden ja jälkimmäisen viiden minuutia aikan 10 sekuntia. Kumpi pelaajista saa kymmenen minuutin aikana enemmän pisteitä, voittaa ottelun.

Myös katsojien osalta Shoot Out on erilainen. Kun yleensä snooker-katsojat kannustavat melko hillitysti, Shoot Outissa oluen voimalla mölinää riittää ja muun muassa ”tylsää”-huutoja kuuluu, jos ottelussa ei tapahdu pussituksia.