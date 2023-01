Astrid Uhrenholdt Jacobsen kommentoi venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden asemaa.

Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n norjalaisjäsen Astrid Uhrenholdt Jacobsen on aiheuttanut kohun venäläishiihtäjiä koskevilla lausunnoillaan.

Norjalaisen NRK:n saamien tietojen mukaan Jacobsen olisi puoltanut venäläisten ja valkovenäläisten hiihtäjien paluuta kansainvälisiin kilpailuihin.

Jacobsen sanoo vain puolustaneensa keskustelun avaamista.

”Jos urheilu on jatkossakin neutraali ja syrjintään on nollatoleranssi, urheilijoita ei voi panna kilpailukieltoon vain passin perusteella. Se on myös ihmisoikeuksien rikkomista”, Jacobsen toteaa NRK:lle.

”Sanktioiden muuttamisesta ei ole puhuttu mitään, ja ne tulisi pitää voimassa. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että sota on julma ja raaka”, hän jatkaa.

Jacobsen johtaa Norjan olympiakomitean urheilijakomissiota ja kuuluu lisäksi Kansainvälisen olympiakomitean urheilijakomissioon.

Hän kritisoi NRK:n artikkelia VG:lle antamassaan haastattelussa.

”Epätarkan uutisoinnin vuoksi minä saan paljon vihaa osakseni. Ihmiset ovat vihaisia, ja tunteet ovat pinnassa. En ole tavannut yhtään urheilijaa, joka tukisi sotaa.”

Jacobsen korostaa, että Norjan olympiakomitean urheilijakomissiossa ei ole tehty mitään päätöksiä asiaan liittyen, vaan ainoastaan keskusteltu urheilun perusarvoista ja tehtävästä.

Jacobsen on entinen huippuhiihtäjä. Hän voitti urallaan muun muassa yhden olympiakullan ja kolme maailmanmestaruutta.

Kansainvälinen olympiakomitea päätti keskiviikkona jatkaa suosituksia, joiden perusteella Venäjän ja Valko-Venäjän joukkueet ja urheilijat pysyvät poissa kansainvälisistä kilpailuista.

Samalla KOK kertoi kuitenkin tutkivansa sitä, miten ja millä ehdoilla venäläiset ja valkovenäläiset voisivat tulevaisuudessa palata kilpailuihin.

KOK:n urheilijakomission puheenjohtaja ja KOK:n hallituksen jäsen Emma Terho osallistui viime viikolla keskusteluihin, joita KOK:n hallitus kävi eri tahojen kanssa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden asemasta.

Keskusteluissa kävi hyvin selväksi, millaisessa vähemmistössä Suomen, muiden pohjoismaiden ja Baltian maiden kanta on.

”Se on hyvä, että suositukset pysyvät. Näkemyksemme on valitettavasti vähemmistössä. Toistaiseksi on ollut riittävästi ääniä siihen, että suosituksia on jatkettu.”

Keskusteluiden jälkeen KOK:n hallitus käsitteli keskusteluiden antia, ja lopulta KOK tiedotti keskiviikkona jatkavansa selvitystyötä sen suhteen, miten venäläiset ja valkovenäläiset voisivat palata kansainvälisiin kilpailuihin tulevaisuudessa.