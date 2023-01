Ässät kuritti kärkijoukkueista tällä kertaa Ilvestä.

Nousukuntoinen Kärpät antoi lauantaina lisänäytteen nykyvireestään, kun se kukisti jääkiekkoliigassa viime kauden Suomen mestarin Tapparan kotikaukalossaan Oulussa 4–2.

Voitto oli kuudentena olevalle Kärpille kolmas peräkkäin. Tapparalle viikonloppu oli tappioiden kyllästämä, sillä se hävisi perjantaina Tampereen paikallispelissä Ilvekselle 3–4.

Kärppien hyökkääjät Teemu Turunen ja Joonas Kemppainen tekivät vuoden 2018 SM-finaalien uusinnassa kumpikin 1+1 pistettä. Kemppainen sai kolmannen erän 4–2-osumaansa apua Tapparan Jonathan Davidssonilta, jonka kosketuksesta kiekko poukkoili Kemppaiselle maalipaikkaan.

Tehottomuudesta alkukaudesta moitittu Kärpät on löytänyt maalijyvän. Se on voittanut kolme viime otteluaan yhteismaalein 15–6, ja vyöllä ovat voitot Liigan kärkijoukkueisiin kuuluvasta Lukosta ja Tapparasta.

”Tehokkuus on ollut tällä kaudella hyvä. Tästä on hyvä jatkaa”, Kärppien kokenut varakapteeni Marko Anttila sanoi C Moren haastattelussa.

Tappara nuiji viime tiistaina Pelicansin vieraissa 5–0, mutta sitten on tullut kaksi tappiota Ilvestä ja Kärppiä vastaan.

”Neljä päästettyä maalia kahdessa viime pelissä peräkkäin. Se ei ole voittavan joukkueen tapa toimia, kertoi C Morelle Tapparan Waltteri Merelä, joka palasi alkuviikosta liigakaukaloon vakavan loukkaantumisen jälkeen kahden ja puolen kuukauden tauolta.”

Merelää ei voi tehottomuudesta syyttää, sillä hän iski maalin sekä Ilvestä että Kärppiä vastaan.

Tappiokierteessä viime aikoina rämpinyt Pelicans otti vaihteeksi voiton, kun se peittosi kotijäällään JYPin 3–1. Pelicansin tshekkihyökkääjä Lukas Jasek teki kaksi maalia.

Pelicans oli hävinnyt kahdeksasta edellisestä ottelustaan seitsemän.

Kauteen kovalla panostuksella lähteneen JYPin pääsy pudotuspeleihin alkaa olla kiven alla: sarjataulukossa viimeistä edellisenä eli 14:ntenä olevalla jyväskyläläisjoukkueella on matkaa ensimmäisen kierroksen viimeiseen pudotuspelipaikkaan kuusi pistettä.

Porilainen Ässät jatkoi Liigan kärkijoukkueiden kurittamista kukistamalla kotihallissaan sarjataulukossa toisena olevan Ilveksen 2–0. Ässien maalivahti Niklas Rubin piti nollan 29 torjunnalla.

Ässät on viime aikoina peitonnut kärkipään joukkueista myös Lukon ja Tapparan.

Kuopiolainen KalPa pitää kiinni Savon herruudesta voitettuaan Jukurit Mikkelissä 4–2. KalPan Jaakko Rissanen syötti kolma maalia ja joukkuetoveri Aapeli Räsänen osui kahdesti.

KalPa oli perjantaina kotikaukalossaan voittanut Jukurit 6–3.

Kaakonkulman paikalliskamppailussa kouvolalainen KooKoo nujersi lappeenrantalaisen SaiPan kotikentällään voittomaalikisan jälkeen 2–1. Ratkaisuosuman teki Axel Ottosson.

Liigaa johtava Lukko palasi kolmen tappion jälkeen voittokantaan, kun se kukisti vieraissa TPS:n 3–1. Lukon Henri Ikonen teki kaksi maalia. Lukon johto toisena olevaan Ilvekseen kasvoi kahdeksaan pisteeseen.

HIFK:n nousukunto jatkuu. Helsinkiläisjoukkue ylsi sarjapisteille jo 12. ottelussa peräkkäin, kun se kaatoi Vaasassa Sportin 3–1. Roni Hirvonen teki HIFK:lle kaksi ylivoimamaalia.

HIFK jatkaa sarjataulukossa yhdeksäntenä tasapisteissä kahdeksantena olevan Ässien kanssa.