HIFK on hävinnyt viimeksi varsinaisella peliajalla 13. joulukuuta.

Vaasa

HIFK palasi yhden tappion jälkeen voittokantaan jääkiekkoliigassa, kun helsinkiläiset hakivat lauantaina vierasvoiton Vaasasta maalein 3–1. Vieraiden voiton takuumiehenä hääri kaksi ylivoimamaalia iskenyt Roni Hirvonen, joka katkaisi samalla kahdeksan ottelun mittaisen maalittoman putkensa.

Hirvonen iski vieraat johtoon jo toisella peliminuutilla, ja HIFK:n johto piti loppuun saakka.

”Halusimme tappaa kotijoukkueen hyvän alun. Mikäs sen parempi tapa siihen kuin tehdä maali ylivoimalla heti alkuun”, HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen sanoi.

HIFK on hävinnyt ottelun varsinaisella peliajalla viimeksi 13. joulukuuta. Helsinkiläisten pisteputki on tällä hetkellä 12 ottelun mittainen, jonka aikana joukkue on ottanut seitsemän voittoa varsinaisella peliajalla sekä kaksi voittoa ja kolme tappiota varsinaisen peliajan jälkeen.

Sport oli jäädä sen sijaan nollille toisessa peräkkäisessä pelissä. Emil Johansson onnistui kuitenkin rikkomaan HIFK-vahti Roope Taposen nollan viimeisellä minuutilla, kun helsinkiläisvieraat kuluttivat jäähypenkkiä monen pelaajan voimin.

”Halusimme olla tässä pelissä takaa-ajettava, mutta jouduimme takaa-ajajiksi. Se ei istunut suunnitemaan”, Sportin päävalmentaja Risto Dufva veisteli tuttuun tyyliinsä.