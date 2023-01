Jazz voitti, kun Mavericksin supertähti Luka Dončić oli sivussa.

Lauri Markkasen suoritustaso on vakiintunut huimalle tasolle. Hän heitti jo 18. peräkkäisessä ottelussaan yli 20 pistettä, kun Utah Jazz voitti kotonaan Dallas Mavericksin 108–100 koripallon NBA-liigassa.

Kukaan muu Jazzin pelaajista ei – taaskaan – rikkonut rajaa.

Tällä kertaa Markkasen saalis oli 29 pistettä.

”Valmentaja ja joukkuetoverit auttavat minua pääsemään hyviin paikkoihin. Yritän vain upottaa niistä hyvällä itseluottamuksella”, Markkanen ohjasi tapansa mukaan kehut kaikille muille ottelun jälkeen NBA:n tv-haastattelussa.

Markkanen heitti neljä kolmen pisteen koria kahdeksalla yrityksellä. Hän on onnistunut vähintään yhdessä kolmen pisteen heitossa jo 38 peräkkäisessä pelaamassaan ottelussa, marraskuun alusta lähtien.

Tällä kertaa erityisen tärkeä kolmonen syntyi loppuhetkillä, kun Jazz oli tehnyt illasta itselleen tarpeettomankin hankalan. Se johti tauolla jo 18 pisteellä mutta päästi vieraat mukaan peliin.

Kun johto oli uhkaavasti enää viisi pistettä pari minuuttia ennen loppua, Markkanen pussitti kolmosen. Runsas minuutti ennen loppua hän vielä saalisti tärkeän oman pään levypallon, mikä rauhoitti pelin seitsemän pisteen johtoasemassa ja käytännössä ratkaisi voiton.

”Tulimme pukukopista hyvin määräämään pelin tahdin, mutta meidän täytyy pärjätä paremmin jälkimmäisellä puoliskolla, pitää peittää paikat paremmin”, Markkanen sanoi.

Ehkä näyttävin Markkasen henkilökohtaisista kohokohdista oli vastustajan syötön katkaiseminen puolustuspään kaarella ja syöksyminen koko kentän läpi korintekoon.

Silmiä hivel myös alley-oop – syötön nappaaminen ja jatkaminen koriin saman ilmalennon aikana – donkkaamalla Jarred Vanderbiltin tarjoilusta.

Jazz on voittanut kuusi ottelua yhdeksästä viimeisimmästään, joista se on saanut pelata seitsemän kotona. Neljä seuraavaakin peliä on Salt Lake Cityssä.

”Tuntuu mahtavalta, kun fanit ovat takanamme. Otetaan tästä nyt hyöty irti”, Markkanen sanoi.

Voitto oli erityisen tärkeä, koska Jazz ja Mavericks vääntävät samoista sijoista, pääsystä pudotuspeleihin. Nyt Jazz nousi voittojen määrässä Mavericksin rinnalle.

Isäntien ja Markkasen iltaa epäilemättä helpotti, että vieraiden pelintekijä, Slovenian supertähti Luka Dončić oli sivussa nyrjähtäneen vasemman nilkan takia.

Dončić on NBA:n pistepörssin kakkossijalla 33 pisteen ottelukeskiarvolla. Hänet valittiin aloitusmiehistöön NBA:n tähdistöotteluun, joka pelataan 19. helmikuuta Utah Jazzin kotiareenalla.

Huippukautta pelaava Markkanen on pistepörssin 17. sijalla 24,8 pisteen keskiarvolla. Hänen mahdollinen valintansa tähdistöotteluun ratkeaa alkavalla viikolla.

Markkanen jäi ulos yleisön, pelaajien ja median äänestämästä aloitusmiehistöstä, mutta häntä pidetään yhtenä suosikeista vaihtopenkille, jonne valinnat tekevät NBA-valmentajat. Heidän valintansa julkistetaan ensi torstaina.