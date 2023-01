Ukrainan olympia­urheilija tyrmää Venäjän paluun suunnittelun norjalais­lehdessä: ”KOK on vain rahan perässä”

Vladyslav Heraskevytš otti kantaa sotaa vastaan jo Pekingin olympialaisissa. Nyt hän kritisoi Verdens Gangin haastattelussa suunnitelmia keskustella Venäjän paluusta.

Ukrainalainen olympiaurheilija Vladyslav Heraskevytš ottaa norjalaisessa Verdens Gangissa vahvasti kantaa venäläisten urheiluun päästämistä vastaan. Heraskevytš sanoo, ettei asiassa ole kyse siitä, mikä passi urheilijalla on.

”Kyse on siitä, miten Venäjä käyttää urheilijoita propagandasodassaan”, Heraskevytš sanoi.

Hänen mukaansa monella urheilijalla olisi asema poliisin tai armeijan riveissä Venäjällä.

”Et yksinkertaisesti voi sanoa, että urheilu ei ole poliittista.”

Kansainvälinen olympiakomitea kertoi viime keskiviikkona, että valtaosa sen lajiliitoista olisi valmis päästämään tiukat reunaehdot täyttävät venäläiset ja valkovenäläiset mukaan kilpailemaan.

Norjassa nousi kohu KOK:n jäsenen Astrid Uhrenholdt Jacobsenin lausunnoista, joita tulkittiin siten, että hän kannattaa kieltojen purkamista. Itse hän sanoi kannattaneensa vain keskustelun avaamista.

Heraskevytšin mielestä venäläisten päästäminen mukaan pitäisi tyrmätä yksiselitteisesti.

”Teoriassa venäläisurheilijat voivat tappaa ukrainalaisia taistelukentällä ja sitten kahden viikon päästä kilpailla meitä vastaan urheilukentällä. Kyse ei ole passista vaan linkistä urheilun ja armeijan välillä. Venäläisten päästäminen kansainväliseen urheiluun on erittäin huono idea. Itse asiassa se on täysin naurettavaa”, Heraskevytš sanoi.

Heraskevytš kilpaili Pekingin olympialaisissa skeleton-kelkkailussa. Sota alkoi pian olympialaisten jälkeen, mutta sodan uhka oli vahvasti läsnä jo kisojen aikana.

Heraskevytš sai kansainvälistä huomiota kisojen aikana, kun hän esiintyi kisojen aikana sodan vastainen kyltti kädessään.

Heraskevytš kilpailee maailmancupissa, ja esimerkiksi VG:n haastattelun aikana hän oli Sveitsin St. Moritzissa. Kiovaan hän on palaamassa muutaman viikon sisällä. VG:n mukaan Heraskevytš koordinoi kotimaassaan avustustoimintaa, jonka avulla sekä sotilaille että siviileille järjestetään ruokaa, telttoja ja muuta tarvittavaa.

Heraskevytš sanoo, ettei itse osallistuisi kilpailuihin, jos venäläiset päästetään mukaan.

”Puhutaan, että venäläiset joutuvat tekemään uhrauksia. Mutta ei se ole mikään uhraus, ettei pääse ulkomaille kilpailemaan. He voivat kilpailla kotimaassaan. Sen sijaan lapsensa menettäminen tai kodin joutuminen pommituksen kohteeksi on uhraus. Kyse on uhreista”, Heraskevytš sanoo.

Heraskevytš ei myöskään usko, että KOK:n suunnitelmat sulkea sotaa tukevat urheilijat pois toimisivat käytännössä.

”Mitä tarkoittaa, ettet ole tukenut sotaa aktiivisesti? Ettet ole taistellut aseiden kanssa? Ettet ole julkaissut viestejä sodasta sosiaalisessa mediassa? Entä, jos olet poseerannut kuvissa [presidentti Vladimir] Putinin kanssa Moskovassa? Kuka päättää? Kaikki nyt esitetyt ovat valtavan huonoja ideoita. Mutta se ei yllätä minua. KOK on vain rahan perässä.”

Heraskevytšin mielestä neutraalien urheilijoiden mukanaolon ongelmallisuus on nähty aiemmissa kisoissa. Niissä venäläiset eivät ole edustaneet maataan Sotšin kisojen dopingrikkomusten takia. Pekingissä urheilijat edustivat Venäjän olympiakomitean joukkuetta.

”Kaikki tietävät, että he ovat venäläisiä. Takin hihassa oli Venäjän lippu ja jopa lipussa oli samat värit.”