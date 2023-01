NFL-kauden tärkeimmät pelit ovat käsillä, ja supertähti Patrick Mahomesin pelikunto on jälleen kysymys­merkki

NFL:n välierissä Kansas City Chiefs kohtaa Cincinnati Bengalsin. Philadelphia Eagles isännöi puolestaan San Francisco 49ersia.

Ei kai taas, saattoivat monet Kansas City Chiefsin ystävät ajatella viikko sitten lauantaina.

NFL:n pudotuspeliottelussa Jacksonville Jaguarsia vastaan joukkueen pelinrakentajan, supertähti Patrick Mahomesin oikea nilkka vääntyi ikävästi, kun vastustajan puolustaja kaatui Mahomesin jalan päälle koko painollaan.

Ottelun lopun Mahomes pelasi välillä yksijalkaisena konkaten, ja kokenut varapelaaja Chad Henne joutui hänkin tositoimiin. Ennakkosuosikki Chiefs nilkutti jatkoon pistein 27–20.

Välittömästi alkoi arvuuttelu siitä, pystyykö Mahomes ylipäätään pelaamaan, kun Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ratkaistaan AFC-konferenssista kauden huipennukseen Super Bowliin etenevä joukkue.

Chiefs on täten jälleen samassa tilanteessa kuin toissa vuonna, kun Mahomesin epäiltiin saaneen konferenssifinaalia edeltäneessä ottelussa aivotärähdyksen. Rajussa lajissa Mahomes, 27, on kyennyt välttymään loukkaantumisilta varsin hyvin, mutta harvinaisten vammojen ajoitukset ovat olleet kaukana ihanteellisesta.

Toissa vuonna Mahomes epäilyistä huolimatta pelasi, ja Chiefs eteni Super Bowliin. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa hänen uskotaan jälleen pelaavan – mahdollisesti terveyttään uhatenkin.

Patrick Mahomes pelasi Jaguars-ottelussa loukkaantumisensa jälkeen oikea nilkka vahvasti teipattuna.

Joe Burrow’n (oik.) ja Joe Mixonin Cincinnati Bengals selvitti varsin arktiset olosuhteet edellisen kierroksen ottelussa Buffalo Billsiä vastaan.

Kansas Cityssä pelattava "NFL-välierä” eli AFC-konferenssin finaali on viime vuoden toisinto, kun Chiefs kohtaa jälleen Cincinnati Bengalsin.

Ennakkoasetelmat ovat kuitenkin muuttuneet. Viime vuonna Bengas oli suuryllättäjä ja altavastaaja, jonka voittoon ei uskonut oikein kukaan. Tänä vuonna se saapuu Arrowhead Stadiumille jokseenkin tasavertaisena.

Mahomesin uskotaan voittavan tällä kaudella NFL:n arvokkaimman pelaajan palkinnon toista kertaa urallaan. Tulevassa ottelussa hän saa vastaansa vedonlyöntikertoimissa toisena olevan pelinrakentajan, Bengalsin johtohahmon Joe Burrow’n.

Burrow, 26, on noussut monien papereissa Mahomesin kovimmaksi haastajaksi NFL:n pelinrakentajapiireissä, varsinkin kun Buffalo Billsin Josh Allenin loppukausi sujui varsin alavireisesti.

Burrow’n jäänviileys nin kentällä paineistettuna kuin kentän ulkopuolella on ansainnut hänelle lempinimen ”Joe Cool”, jota aiemmin kantoi 1980-luvun pelinrakentajalegenda Joe Montana. Burrow’n tavaramerkeiksi ovat nousseet isojen voittojen jälkeen tupruteltavat voittosikarit ja itsevarmat lausunnot haastatteluissa.

Esimerkiksi ennen edellistä kierrosta NFL oli jo valmistautunut siihen, että AFC-finaali pelattaisiin puolueettomalla kentällä Chiefsin ja Billsin välisenä. Tämä olisi ollut seurausta Bills-puolustaja Damar Hamlinin sydänpysähdyksen takia keskeytetystä aiemmasta ottelusta.

”Kannattaa lähettää hyvitykset eteenpäin”, Burrow kuittasi sen jälkeen, kun Bengals oli tehnyt suunnitelmista ja jo myydyistä lipuista turhia pudottamalla Billsin vieraskentällä.

Muut Bengals-pelaajat ovat vankkumatta johtajansa tukena. Joukkue onkin nimennyt tulevan peliareenan Arrowheadin sijaan Burrowheadiksi.

Bengalsin itseluottamusta tuskin vähentää sekään, että joukkueiden kohtaaminen runkosarjassa päättyi Bengalsin voittoon 27–24.

Puolustuksen koordinaattori Lou Anarumo on onnistunut kerta toisensa jälkeen löytämään Mahomesia vastaan toimivan suunnitelman. Kulmakivenä on yleensä ollut se, että painostamisen sijaan puolustus pudottautuu syvälle heittoja häiritsemään.

Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals maanantaina 30.1. kello 1.30 alkaen. C More näyttää ottelun suomeksi selostettuna.

Brock Purdy nousi kesken kauden täydestä tuntemattomuudesta San Francisco 49ersin ykköspelinrakentajaksi ja yhdeksi koko Yhdysvaltojen suurimmista urheilupuheenaiheista.

Kestääkö Purdy paineen?

NFC-konferenssin edustaja Super Bowlissa ratkaistaan puolestaan muutamaa tuntia aiemmin Philadelphiassa, jossa paikallinen ylpeys Eagles kohtaa San Francisco 49ersin.

Viime kuukausien poikkeuksellisimpia urheilutarinoita on ollut 49ersin pelinrakentajan Brock Purdyn sensaatiomainen suorittaminen.

Viime vuoden varaustilaisuudessa kaikkein viimeisenä pelaajana valittu Purdy aloitti kautta edeltäneen harjoitusleirin käytännössä 49ersin neljäntenä pelinrakentajana. Loukkaantumisten myötä hän päätyi runkosarjan loppupuolella kentälle – ja on edennyt voitosta voittoon.

49ersin päävalmentajan Kyle Shanahanin luoma pelisysteemi tunnetaan pelinrakentajille hyvin toimivana, ja Purdyllä on tukenaan Christian McCaffreyn, Deebo Samuelin ja George Kittlen kaltaisia hyökkäystähtiä. Purdyllekin on silti jaettava kunniaa vähintään siitä, ettei ole hätkähtänyt ennennäkemättömään tilanteeseen joutuessaan.

Nyt Purdy joutuu uransa kovimman haasteen eteen: Eagles on jopa historiallisen hyvä paineistamaan vastustajan pelinrakentajaa. Siitä tuli runkosarjassa vasta NFL-historian neljäs joukkue, joka yltää 70 säkitykseen eli pelinrakentajan taklaamiseen aloitusviivan takana.

Eaglesin hyökkäystä johtaa Jalen Hurts, joka oli ennen loppukauden loukkaantumistaan jopa Mahomesin ja Burrow’n edellä arvokkaimman pelaajan keskustelussa. Edellisellä kierroksella Eagles murskasi verivihollisiinsa lukeutuvan New York Giantsin pistein 48–22.

Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers sunnuntaina 29.1. kello 22 alkaen. Sub ja C More näyttävät ottelun suomeksi selostettuna.