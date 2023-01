W Series -sarjasta jäi viime syksynä kaksi osakilpailua ajamatta rahoitusongelmien takia. Tulevasta kaudesta ei ole vielä tiedotettu.

Emma Kimiläinen on ajanut kaikkina kolmena kautena W Series -sarjassa.

Naisten formulasarjan, W Seriesin, kolmannesta kaudesta jäi viimeiset kaksi osakilpailua ajamatta viime syksynä. Syynä oli rahoitusongelmat. Sarja tiedotti marraskuussa, että neljäs kausi ajetaan vuonna 2023, mutta sen jälkeen sarjan tulevaisuudesta ei ole tiedotettu.

Esimerkiksi viime vuonna W Series julkisti kilpailukalenterinsa 27. tammikuuta.

Britti Jamie Chadwick on voittanut W Seriesin mestaruuden jokaisella kolmella kaudella. Chadwick kuuluu nykyisin F1-talli Williamsin akatemiakuskeihin. Hän ajaa alkavalla kaudella myös Indycar NXT -sarjassa.

W Seriesin kaikilla kausilla on ollut mukana myös Suomen Emma Kimiläinen, 33. Parhaimmillaan Kimiläinen on sijoittunut sarjan yhteispisteissä kolmanneksi (kaudella 2021). Kaikkiaan hänellä on kahdeksan palkintosijaa ja yksi osakilpailuvoitto.

Kimiläinen ajaa sarjassa kaudella 2023, kunhan sarjan rahoituskuviot ovat selvillä. Kimiläinen viestittää HS:lle, että tilanne on yhä auki.

”Sopimusvääntöprosessi uusien investorien kanssa pitäisi olla näillä näppäimillä valmis. Varmasti pian ovat siinä tilanteessa, että voivat vihdoin tiedottaa asioista”, Kimiläinen arvioi.

W Series poikkeaa muista formulasarjoista merkittävästi, sillä F3-tason autoilla ajettavassa sarjassa järjestävä taho vastaa kaikista kustannuksista ja kauden päätteeksi kuskeille maksetaan palkkiot menestyksen mukaan. Lisäksi kaikilla kuskeilla on samanlaiset autot.

Viime kaudella W Seriesin osakilpailut ajettiin F1-kisojen yhteydessä. Jos sarja ajetaan vuonna 2023, yhteys F1:een lienee yhä mahdollinen, mutta F1 julkisti viime marraskuussa myös oman naisten formulasarjansa, F1 akatemian.

F1 akatemia poikkeaa merkittävästi W Seriesistä. Se on suunnattu karting-sarjoista formulasarjoihin tähyäville nuorille naisille. Kisat ajetaan F4-luokan autoilla ja talleina ovat F2- ja F3-sarjojen viisi tallia.

F1 akatemian kuskeja ei ole vielä valittu.

"En ole kohderyhmää kokemukseni enkä ikäni puolesta”, Kimiläinen viestittää.