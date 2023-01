”Nyt hänen pelinsä on rauhoittunut”, kommentoi maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen Jääskän valintaa Leijoniin.

Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen nimilistalta seuraavaan Eurohockey Tourin turnaukseen löytyi yksi Helsingin IFK:ta edustavan pelaajan nimi.

Hyökkääjä Juha Jääskä pääsee sovittelemaan Leijonien paitaa ylleen ensimmäistä kertaa aikuisten peleissä. Nuorten Leijonien riveissä hän on pelannut 20-vuotiaiden MM-kisoissakin.

”Ei tullut oikein edes mietittyä valinnan mahdollisuutta. Ollut ihan tarpeeksi mietittävää meidän peleissä. Tosi siistiä”, helmikuussa 25 vuotta täyttävä Jääskä sanoi.

Jääskä on ollut HIFK:n tämän kauden onnistujia. Pisteitä on kasassa 26, ja Jääskän päässä on kauden aikana nähty kultakypärä.

Mutta pisteet eivät ole Jääskän pelissä kaikki kaikessa. Jalonen sanoi, että Jääskän debyytin taustalla on kokonaisvaltaisen pelin kehittyminen.

"Jääskä on ollut pelaaja, jolla on ollut tietyt kansainvälisen pelin vaatimukset kohdillaan. Hyvä luisteluvoima varsinkin. Nyt hänen pelinsä on rauhoittunut. On tullut ikää ja varmaankin kokemusta kokonaisvaltaisuudesta ja kahteen suuntaan fiksusti pelaamisesta”, Jalonen sanoi joukkueen julkistamisen yhteydessä.

Jääskä allekirjoittaa Jalosen näkemyksen. Hän uskoo, että sentterinä pelaaminen on auttanut rauhoittamaan omaa suoritusta.

”Ei tarvitse joka vaihdossa lähteä ratkomaan peliä. Silloin voi ratkaista toiseenkin suuntaan. Olen löytänyt parempaa sijoittumista, ettei omissa kolise niin paljon.”

Jääskä kiittelee myös joukkueen puolustuspeliä läpi kauden. Hän muistuttaa, että joukkueen ongelmat kauden mittaan ovat olleet enemmänkin hyökkäystehokkuudessa.

”Kun pelataan jenginä hyvin, on helppo pelata itsekin. Kun veskari ottaa vielä kämmit, niin sekin jeesaa kummasti.”

Tällä hetkellä HIFK liitää 12 pelin pisteputkessa. Edellinen tappio varsinaisella peliajalla tuli 13. joulukuuta Lukkoa vastaan.

Sijoitus on yhdeksäs ja ero pudotuspelien ulkopuolelle jättävään 11. sijaan jo seitsemän pistettä.

Suoraan pudotuspelipaikkaan vievä kuudes sija puolestaan on vain kuuden pisteen päässä. Se näkyy Jääskän mukaan myös kopin tunnelmassa verrattuna syksyn rämpimiseen.

”Se tuo niin paljon happea koppiin ja vähentää tietyllä tavalla stressiä. Jengi on enemmän hymy huulilla. Tuloksella on valtava merkitys. Meillä on hyvin kirittävää jäljellä, ja nälkää tosi paljon.”

Vaikka debyytti Leijonissa odottaa Jääskää vasta helmikuussa, yhden Leijonien menestyjille tutun asian hän on jo saanut kokea. Itsenäisyyspäivänä Jääskä oli vieraana Linnan juhlissa.

Jääskä pääsi juhlahumuun avecin roolissa. Kutsun sai hänen kumppaninsa, Rockettesin muodostelmaluistelujoukkueen kapteenina toiminut Nona Vihma.

”Se oli tosi ikimuistoinen ilta. Ei ole Ogelin poika ennen tuollaisiin juhliin päässyt", Jääskä sanoo.

Kiekkoilun parissa ikimuistoisia iltoja Jääskälle on luvassa Leijonien paidassa. Sitä kokemusta jakamassa on tuttuja pelaajia nuorten maajoukkueesta ja armeijasta.

”Siistiä päästä jauhamaan äijille ja kysymään, miten menee. Vili Saarijärven tapaamista odotan oikein innolla. Ei muuten olla pelattu samassa seurajoukkueessa, mutta intti vietettiin samassa paikassa. Kasarmilla ehtii tutustua.”

HIFK–Pelicans pelataan tiistaina kello 18.30 Nordenskiöldinkadun jäähallissa. Maajoukkueen EHT-turnaus pelataan Sveitsissä ja Ruotsissa 9.–12.2.

Lue lisää: Jukka Jalonen ei valmenna Leijonia ensi viikon EHT-turnauksessa