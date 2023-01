The Athletic: Arsenal on tehnyt ME-tarjouksen Alessia Russosta

Arsenal yrittää hankkia Alessia Russon Manchester Unitedista.

Jalkapallon Englannin superliigassa pelaava Arsenal on tehnyt rahakkaan tarjouksen Manchester Unitedissa pelaavasta Alessia Russosta. The Athleticin mukaan kyseessä on naisten jalkapallon maailmanennätyssummasta.

Englantilaisen Russon, 23, nykyinen sopimus Unitedissa on päättymässä ensi kesänä. Pelaaja ja seura eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen jatkosopimuksesta.

The Athletic ei mainitse, kuinka suurta summaa Arsenal on tarjonnut, mutta tällä hetkellä maailmanennätys on 400 000 puntaa (noin 455 000 euroa). Tämän summan FC Barcelona maksoi Manchester Citylle Keira Walshista.

Russo on tehnyt tällä kaudella viisi maalia Superliigassa. Arsenalilla on tällä hetkellä hyökkäyksessä vajausta, sillä EM-lopputurnauksen tähtipelaaja Beth Mead ja hollantilainen maalikuningatar Vivienne Miedema ovat loukkaantuneina.

Russo oli myös Englannin kultaa voittaneen joukkueen avainpelaajia viime kesän EM-lopputurnauksessa.

Manchester United johtaa Superliigaa tasapisteissä Chelsean kanssa. Arsenal on kolme pistettä jäljessä yhden ottelun vähemmän pelanneena.