Jari Saario on soutanut jo yli 700 kilometriä Atlantilla, näin ohut lanka on ”henki­vakuutuksena”

Palomiehenä työskentelevä Jari Saario on taittanut reilun kymmenesosan menomatkastaan Atlantin yli.

Jari Saario on soutanut jo yli kahdeksan vuorokautta Atlantilla.

Palomies Jari Saario on soutanut jo yli kahdeksan vuorokautta matkallaan Atlantin yli. Saario aloitti taipaleensa Kanariansaariin kuuluvalta Gran Canarialta viime viikon maanantaina 23. tammikuuta, ja tähtäin on Miamissa.

Menomatkan pituus on noin 7 000 kilometriä, josta Saario oli reilussa kahdeksassa vuorokaudessa taivaltanut jo 740.

Hänen keskinopeutensa kahdeksan vuorokauden jälkeen oli noin 3,8 kilometriä tunnissa, eli vuorokaudessa yksinäistä matkaa taittuu veden päällä keskimäärin reilut 90 kilometriä.

Matkan aloitus oli melko karu, ja Saario oksensi kolmesti ensimmäisenä yönä. Sen jälkeen elämä on kuitenkin alkanut näyttää hieman valoisampaakin puolta, ja Saario on päässyt keittämään kahvia merenkäynnin tyynnyttyä.

”Olen juonut nyt jo kolme kuppia reissun aikana, maistuu kyllä todella hyvältä”, Saario kertoi tiistaina kuulumisiaan.

Jari Saario on päässyt keittelemään kahvia, kun meri on alkupäivien jälkeen hieman tyyntynyt.

Uni ei tiistain vastaisena yönä oikein maistunut, mutta aamun Saario aloitti piristävällä uinnilla. Mistään hupipulahduksesta ei tosin ollut kyse, vaan veneen pohjaa pitää puhdistaa säännöllisesti, jotta vene liukuu mahdollisimman hyvin.

"Haluan pestä pohjan mieluummin liian usein kuin liian harvoin. Minua ei pelottanut mennä mereen, mutta pelottaa ihan hulluna, että pudotan go pro -kameran, vaikka se on kädessä kiinni.”

Saarion on oltava jatkuvasti kiinni veneessään. Soutaessaan hänellä on päällään valjaat, mutta uintireissuilla turvaköyden virkaa tekee ohut naru.

”Ei se henkivakuutukseni tuon paksumpi lanka ole. Se on tehty sukelluskäyttöön ja kestää kyllä, mutta onhan se ohuennäköinen lanka, jonka varassa henki on.”

”Jos tuo menisi poikki, ja vene karkaisi, on peli menetetty. Pidän kyllä toisella kädellä kiinni veneestä.”

Saario on uintireissujen aikana kiinni veneessä ohuella, mutta kestävällä narulla.

Maanantaina Saario joutui tekemään töitä hienoiseen vastatuuleen, mutta päivä toi mukanaan myös hyvää.

”Sotilastiedustelukone lensi tosi alhaalla ylitseni. Sain viikkoon fyysisesti ensimmäistä kertaa moikata jollekin, ja se tuntui hyvältä. Mitään laivoja tai veneitä ei ole näkynyt. Se oli päivän kohokohta.”

Saario arvioi ennen urakkansa alkua, että menomatkaan menisi noin sata päivää, mutta nykyisellä vauhdilla 80 päivää vaikuttaisi hyvinkin mahdolliselta. Sääolosuhteet vaikuttavat kuitenkin merkittävästi vauhtiin, joten vielä oli liian aikaista tehdä pitäviä arvioita.

Ja urakkahan ei todellakaan ole ohi vielä Miamin satamalaiturille kiivetessä, vaan edessä on vielä paluumatka.

Sille Saarion on määrä lähteä kesäkuun alussa New Yorkista määränpäänään Lontoo. Matka on ”vain” noin 6 000 kilometriä, mutta Pohjois-Atlantin sääolosuhteet ovat sen verran menomatkaa rajummat, että sata päivää tuskin riittää.

Jos Saario onnistuu hurjassa urakassa, hänestä tulee ensimmäinen ihminen, joka on soutanut Atlantin yli edestakaisin.