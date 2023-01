HIFK jatkaa pistesarjaansa, mutta se tuskin lohduttaa, kun Pelicans haki voiton Teemu Erosen jatkoaikamaalilla.

Helsingin IFK:n pistesarja jääkiekon Liigassa jatkuu, mutta se oli laiha lohtu, kun takkiin tuli. Joukkue pelasi 13. peräkkäisen ottelun, jossa se on saanut vähintään yhden pisteen.

Pelicans voitti Stadin jäähallissa jatkoajan jälkeen 3–2. Puolustaja Teemu Eronen ratkaisi ylivoimalla, joka puhutti.

HIFK:n Otso Rantakari otti turhautumisjäähyn ja löi poikittaisella Marko Kivenmäkeä päin kasvoja. Hetkeä aikaisemmin Kivenmäki oli tuupannut Rantakarin kevyesti nurin ilman jäähyä.

”Nämä varmaan menevät puolin ja toisin, mutta enemmän ihmettelen Otto Paajasen jäähyä varsinaisen peliajan lopussa”, HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen sanoi.

”Näitä tilanteita pitää kestää ja sietää. Kuusi kakkosta oli vain liikaa.”

Ratkaisija Eronen sanoi, että sitä saa vatkata, oliko oikein antaa jäähy tai jättää viheltämättä Kivenmäelle.

”Ei ole minun asia päättää, mutta se meni nyt näin päin. Välillä nämä menevät oikein, välillä ei”, Eronen sanoi.

Alivoimalle joutuminen maksoi mahdollisen voiton HIFK:lle. Ilta oli muutenkin vaatimaton kotijoukkueelle. Kahdessa ensimmäisessä erässä oli jopa työlästä laskea HIFK:n maalipaikkoja, kun niitä kertyi niin vähän.

Aatu Jämsenin tekemässä Pelicansin johtomaalissa kiekko kimpoili ja onni auttoi. Roope Taposella ei ollut mahdollisuutta torjua.

Toisessa osumassa Lars Bryggman rakensi kallion kokoisen maskin Taposen eteen ja ohjasi siinä ohessa lukemiksi 0–2. Maali tuli ajassa 36.48, kun IFK-pakki Einari Luhangan jäähy oli päättynyt hetkeä aikaisemmin.

IFK:n kavennuksen teki Eetu Koivistoinen ja tasoituksen Ilari Melart. Maalit olivat kuin toistensa toisintoja. Rannelaukaus siniviivalta.

HIFK on viime aikoina yrittänyt nousta Liigan sarjataulukossa. Välillä sitä on vaikea havaita. Joukkueen on saanut pisteitä 13 ottelusta peräkkäin, mutta kipuaminen etenee hitaasti.

”Runkosarjassa kerätään pisteitä, ja nyt saatiin yksi. Toivottavasti tässä on siemen seuraavaan peliin. Kahta ensimmäistä erää ei pelattu niin hyvin kuin pitäisi. Pelicans taas pelasi”, Peltonen sanoi.

Kun IFK aloitti pistesarjansa, oli joukkue kymmenen kärjen ulkopuolella, muttei ole vieläkään yhdeksättä sijaa ylempänä. Kaksi rästissä olevaa kamppailua voisivat tuoda piristävän nosteen, mutta sekin tulee vasta, kun ottelut on voitettu.

On äärettömän vaikeaa nousta 15 joukkueen sarjassa, kun HIFK:n ympärillä olevat joukkueet keräävät pisteitä kohtaamalla toisiaan ristiin.

Kun aloittaa kauden kehnosti, se usein päättyy heikosti. Tässä piilee IFK:n suuri vaara.

Joukkueen peli lähes loistaa parhaimmillaan tai vajoaa epämääräiseen haahuiluun silloin tällöin. Pelicansia vastaan hiippailua oli liikaa.

HIFK:lta puuttui Julius Nättinen, hyvä maalintekijä, mutta ei se selitä kaikkea tehottomuutta. Nättinen oli sivussa myös viikonlopun Sport-vierailulta.

HIFK kohtaa Lukon torstaina Raumalla. Tappara tulee Stadiin lauantaina, ja ottelu alkaa hyvin poikkeukselliseen aikaan kello 14.30.