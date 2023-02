Tuusulalainen Emil Tarvainen ei kuulu niihin ihmisiin, joilla on hiihdosta ikäviä muistoja koulun liikuntatunneilta.

Päinvastoin, koulussa tapahtunut hiihto on perimmäinen syy, että 23-vuotias Tarvainen ryhtyi vajaat kaksi vuotta sitten kilpahiihtäjäksi lopetettuaan jääkiekkouransa.

Tarvainen oli pelipaikaltaan maalivahti ja pelasi helsinkiläisessä Karhu-Kissoissa vielä 17-vuotiaiden SM-sarjaa. Hänen tavoitteensa oli tulla jääkiekossa ammattilaiseksi, mutta ura tyssäsi lonkkavaivoihin, joihin edes leikkaus ei tuonut ratkaisua.

Sipoossa suurimman osan lapsuuttaan ja nuoruuttaan asunut Tarvainen kertoo, että hänellä oli alakoulussa opettajana Eeva Ahola-Kinnunen, joka vei oppilaitaan hiihtämään.

”Hän oli hiihdosta innostunut opettaja, ja menimme koulussa tosi usein hiihtämään. Hän loi minulle tietynlaisen innostuksen hiihtoon. Silloin en ikinä harrastanut hiihtoa, mutta se oli erittäin mukava liikuntamuoto”, Tarvainen kertoo puhelimitse ollessaan juoksulenkillä – eikä kuulosta edes hengästyneeltä.

Kun jääkiekkoura jäi taakse, Tarvainen harrasti vuoden verran crossfitiä ja innostui lumisen talven myötä monen muun tavoin hiihtämään.

Talvella 2021 kipinää hiihtoon tuli myös siitä, kun Tarvainen katsoi MM-hiihtoja telkkarista.

”Olin itsekin käynyt muutamia kertoja hiihtämässä. Yksi hyvä kaveri, jonka kanssa oli käynyt koulua ala-asteelta lukioon, alkoi myös vähän innostua hiihdosta. Todettiin siinä yhteen ääneen jossain kohtaa kevättä, että aloitetaanko hiihdon harjoittelu.”

Kaverinsa kautta Tarvainen tutustui Eetu Isometsään, joka oli itsekin kiinnostunut samana talvena yhä enemmän kilpahiihdosta, vaikka golf oli ja on edelleen hänen päälajinsa.

Tätä kautta Isometsä ryhtyi Tarvaisen valmentajaksi.

”Siitä se lähti liikkeelle. Jollain tapaa ne koululiikunnasta saadut vanhat muistot hiihdosta palasivat. Itselle oli jäänyt siitä hyvät muistot”, Tarvainen sanoo.

Tarvainen aloitti harjoittelun Isometsän tekemillä ohjelmilla toukokuussa 2021. Ensimmäisen harjoitusvuoden aikana Tarvainen harjoitteli noin 500 tuntia. Nyt toisena vuotena on tavoitteena, että toukokuuhun mennessä harjoitustunteja kertyy noin 650.

Lisäys on siis huomattava verrattuna ensimmäiseen vuoteen.

”Ihan hyvin kroppani on kestänyt harjoittelua. Olen aina tykännyt treenaamisesta. Se on ollut lähellä sydäntä. Ehkä jääkiekkoilijana rakentui tietynlainen pohja, joka auttaa nyt.”

Ensimmäisen kilpailunsa Tarvainen hiihti vuoden 2022 alussa eli runsaan puolen vuoden lajiharjoittelun jälkeen.

Hiihto on tunnetusti tekniikkalaji, ja tekninen osaaminen vaikuttaa oleellisesti suorituksen taloudellisuuteen.

Tekniikan osalta Tarvainen oli samalla tavalla takamatkalla kansallisen tason hiihtäjiin verrattuna kuin fysiikan puolesta.

”Eetun kanssa on pidetty tekniikkatunteja. Olen pannut hänelle myös videoklippejä omista treeneistä.”

”Varsinkin vapaalla olen mennyt erittäin paljon eteenpäin. Osasyy siihen on myös se, että jääkiekkomaalivahtina olin tosi tekninen ja pyrin tekemään kaiken teknisesti mahdollisimman hyvin.”

”Seurasin sitä puolta myös telkkarista. Ehkä siitä on rakentunut sellainen tietynlainen silmä, että kun näen telkkarista ammattilaisten hiihtoa, niin pystyn hahmottamaan, että tuolta sen pitäisi näyttää. Ehkä osaan ottaa siitä palasia omaan hiihtoon.”

Tarvainen kertoo päässeensä aluksi vapaalla eteenpäin vain niin sanotulla kuokkatekniikalla.

”Luulin olleeni siinä ihan hyvä, mutta kun sitä alkuvaiheen hiihtoani katsoo nyt videolta, niin olihan se järkyttävän näköistä. Wassbergin tekniikkaa en osannut ollenkaan. Siinä lähdin ihan nollilta liikkeelle.”

Päästyään alkuun Tarvainen on kilpaillut ahkerasti kansallisella tasolla. Usein samoissa kilpailuissa mukana on ollut myös Isometsä, joka on ollut heistä kahdesta yleensä parempi.

Tampereen SM-kisojen 15 kilometrillä Tarvainen päihitti valmentajansa ensimmäisen kerran. Hän sijoittui 167 maaliin päässeen joukossa 96:nneksi ja jätti taakseen monia itseään kokeneempia hiihtäjiä.

Isometsä tuli 119:nneksi ja hävisi valmennettavalleen vajaat 40 sekuntia.

Emil Tarvainen Tampereen SM-hiihtojen kisa-alueella tammikuussa.

”Vaikka oli sinänsä ihan hyvä hiihto, niin siitä ei jäänyt ihan fiilis. Kun katsottiin kierrosaikoja, niin Eetun mielestä paremmalla vauhdinjaolla olisin voinut hiihtää 30-40 sekuntia kovempaa. Tuntuikin siltä, että jäi paukkuja varastoon. Sellaista se on välillä, kun olen niin alussa. Vaatii kokemusta, että tietää, miten kisan rakentaa ja tuntee omat rajansa.”

Miten on mahdollista, että Tarvainen on edennyt tälle tasolle alle kahden vuoden kestävyysharjoittelulla?

”Varmasti se juontaa juurensa sinne, että ihan nuorena harrastin liikuntaa niin monipuolisesti. Siellä tietyt ominaisuudet ovat kehittyneet riittävälle tasolle, josta on ollut helppo jalostaa eteenpäin. Ehkä lätkässä on tehty paljon asioita oikein, että on rakentunut sopiva pohja.”

Lapsena Tarvainen harrasti jääkiekon lisäksi jalkapalloa, jääpalloa ja salibandyä.

Nyt Tarvainen haluaa kehittyä hiihtäjänä niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Se on vaatinut ja vaatii edelleen investointeja, koska kyseessä on melko kallis välinelaji.

Esimerkiksi kilpasuksia hänellä on toistaiseksi neljä paria.

”Olen hankkinut varusteita mahdollisuuksien mukaan. Tälle kaudelle hinnat ovat tulleet ylöspäin. Kun suksipari maksaa 750 euroa, niitä ei hirveän monta pysty ostamaan”, sanoo Tarvainen, joka opiskelee tradenomiksi ja tekee kolmena päivänä viikossa töitä päivittäistavarakaupassa.

Hiihdon Suomen cup jatkuu 11.–12. helmikuuta Vantaan Hakunilassa.