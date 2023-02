Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto sanoo, että tällä hetkellä kiinnostavin asia on se, millaisen vastaanoton kysely venäläisten mukaan ottamisesta saa kansainvälisissä lajiliitoissa.

Suomea ei ainakaan toistaiseksi ole lähestytty olympialaisten boikotointiin liittyvissä asioissa, kertoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Puolan urheiluministeri Kamil Bortzniczuk kertoi tiistaina, että Puolan ja Britannian johdolla yritetään luoda koalitio, joka vastustaisi Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden pääsemistä Pariisin olympialaisiin.

Yhtenä keinona mainittiin boikottiuhka.

”Mitään kyselyä ei ole tullut. Olemme tapaamassa pohjoismaisten kollegoiden kanssa lähipäivinä ja käymme tilannetta läpi. Muitakin kollegoita olemme tavanneet Euroopan nuorten olympiafestivaalien yhteydessä. Laajaa boikottia ei ole ollut esillä”, Susiluoto sanoo.

Venäjän tilannetta seurataan Olympiakomiteassa aktiivisesti. Olympiakomitean hallitus kokoontui maanantaina, ja Suomen kanta on ennallaan.

Venäjän sulkemista kansainvälisistä kilpailuista halutaan Suomessa jatkaa.

Pariisin olympialaisiin on aikaa puolitoista vuotta. Kisat järjestetään heinä-elokuussa 2024.

Jos Pariisin olympialaisten boikotti tulisi vaihtoehdoksi, siitä päättämisen aika olisi Susiluodon mukaan vasta lähempänä kisoja. Päätöksen kisajoukkueen lähettämisestä tekee. Olympiakomitean hallitus.

Kun pohjoismaiset olympiakomiteat tapaavat, Susiluoto ennakoi keskustelujen pyörivän ennen kaikkea KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin kansainvälisille lajiliitoille lähettämän kyselyn ympärillä.

Kyselyssä lajiliitoilta tiedustellaan mitä mieltä ne ovat siitä, että venäläiset saisivat kilpailla Aasiassa pidettävissä kilpailuissa.

”Lajiliitoilla on autonomia omien arvokisojensa järjestämisessä. Nyt on mielenkiintoista se, minkä tulokulman he ottavat", Susiluoto sanoo.

KOK:n selvitykset päästää venäläisurheilijat takaisin koskevat heidän kilpailemistaan neutraaleina urheilijoina ilman maatunnuksia.

Vaatimuksena on esimerkiksi se, että urheilija ei ole kannattanut sotaa ja on noudattanut antidopingsääntöjä. KOK toisti tiistai-iltana, että maiden osallistumiskieltoja ei olla purkamassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tyrmännyt ajatuksen neutraaleista venäläisistä. Zelenskyi kutsui Bachin vierailemaan sodan eturintamalla Bahmutissa.

”Kutsun herra Bachin Bahmutiin, jotta hän näkee ihan itse, että neutraliteettia ei ole olemassa. On selvää, että mikä tahansa neutraali venäläisurheilijoiden lippu on veren tahrima”, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podolyak puolestaan sanoi KOK:n tukevan väkivaltaa, massa­murhaa ja tuhoamista, jos venäläiset päästetään kisoihin.

KOK suivaantui lausunnoista ja sanoi etteivät ne palvele rakentavaa keskustelua.