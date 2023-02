”Kuningas Kazu” siirtyy Portugalin kakkostasolle ja on luvannut jatkaa peliuraansa aina 60-vuotiaaksi asti.

Tässä kuussa 56 vuotta täyttävä japanilainen jalkapallosuuruus Kazuyoshi Miura ei hyydy, ei niin millään. Kyodo-uutistoimisto kertoi keskiviikkona, että Japanin vanhin ammattilaisjalkapalloilija pelaa kesään asti lainasopimuksella Portugalin kakkostason Oliveirense-seurassa.

Lempinimellä ”Kuningas Kazu” tunnettu Miura on pelannut ammattilaisena 37 kautta. Portugali on hänelle uran kuudes maa, aiemmin hän on pelannut Japanin ohella Brasiliassa, Italiassa, Kroatiassa ja Australiassa. Viime kaudella hän pelasi Japanin neljännen sarjatason Suzuka Point Getters -seurassa, lainalla pääsarjan Jokohama FC:stä. Jokohama ja Oliveirense ovat saman yhtymän omistuksessa.

Japanin maajoukkueessa aikoinaan 55 maalia 89 ottelussa viimeistellyt Miura on ilmoittanut haluavansa pelata 60. ikävuoteen asti.