Nuori supertähti Erik Karlsson jätti lähtemättömän vaikutuksen Jokereissa vuosikymmen sitten. Tällä kaudella hän on palannut NHL:n huipulle.

Hartwall-areenan videotaululla komeilivat Jokereiden voittolukemat 8–1.

Tulos olisi ollut loistava ketä tahansa vastaan, mutta vielä erityisemmän siitä kotijoukkueelle teki se, että selkäsaunan oli kärsinyt verivihollinen HIFK.

Voitonjuhliin sekoittui samalla jäähyväiset. NHL:n työsulun vuoksi Ottawa Senatorsin ruotsalainen supertähti Erik Karlsson oli saapunut Jokereihin harjoittamaan ammattiaan ja pitämään kuntoaan yllä.

Viime töikseen Karlsson kuritti HIFK:ta puolustajan paikalta tehoin 1+4. ”Världens bästa Karlsson”, lauloivat Jokereiden kannattajat ja osoittivat suosiota seisaaltaan.

”Tämä ilta oli todella hauska. Lauantai-ilta, täysi halli ja 8–1-voitto HIFK:sta. Parempia jäähyväisiä ei olisi voinut saada”, Karlsson iloitsi viimeisen näytöksensä jälkeen.

Erik Karlsson kiitti Jokerit-kannattajia ikimuistoisten jäähyväistensä jälkeen 29. joulukuuta 2012.

Kotoisessa liigassa ei välttämättä ole koskaan nähty samantasoista pelaajaa uransa huipulla – eikä välttämättä tulla koskaan enää näkemäänkään.

Luistelu oli sulavaa ja vaivatonta, mutta silti mahdottoman tehokasta. Kiekko pysyi matkassa varmasti, ja itseluottamustakaan ei todellakaan puuttunut.

”Kun olisi itselläkin ollut sellainen itseluottamus, pelaaminen olisi ollut varmaan paljon helpompaa”, huokaisee entinen joukkuekaveri Antti-Jussi Niemi.

”Hän oli silloin ihan liian hyvä SM-liigaan, teki jäällä käytännössä mitä halusi. Silloin huonoina päivinä kun ei oikein huvittanut, saattoi hän silloinkin painaa 2+1 tauluun.”

Jos kaukalossa homma ei luistanut, saattoi Karlsson ottaa fläppitaulun käteensä ja kertoa joukkuekavereilleen, mitä seuraavaksi tulisi tehdä.

”Yleensä siitä meni kymmenen sekuntia ja kiekko oli maalissa”, Niemi naureskelee.

Vaikka Karlsson vietti Suomessa vain puolet kaudesta, oli hän silti runkosarjan päätteeksi puolustajien ykkönen niin syötöissä kuin pisteissäkin. Parhaan puolustajan Pekka Rautakallio -palkinto meni sentään Ässien Shaun Heshkalle.

Ikimuistoisissa jäähyväisissä Karlsson pelasi kaiken kukkuraksi lainavarusteilla.

”NHL-kausi oli alkamassa, eikä hänellä ollut kahteen viikkoon edes kamoja mukana. Silti se päätöspeli IFK:ta vastaan oli ihan yhden miehen show. Hän näytti kaikille, minkälainen pelaaja oikein on, ja jätti sellaisen muistijäljen että oksat pois”, Niemi muistelee.

Vuosikymmentä myöhemmin Karlsson, 32, on ollut NHL-jäillä tällä kaudella kuin uudestisyntynyt.

Lukuisten loukkaantumisten vaivaamana hänen oletettiin olevan jo menneen talven lumia, kunnes tällä kaudella San Jose Sharksin paidassa on 51 ottelussa syntynyt 66 tehopistettä.

Saldo riittää koko NHL:n pistepörssin kärkikymmenikköön. Pakkien pörssissä lähimmät uhkaajat jäävät yli kymmenen pisteen päähän.

Karlsson pelaa Sharksissa nyt viidettä kauttaan, ja parhaimmillaan hän on kyennyt pelaamaan 56 ottelussa. Tuo lukema rikkoutunee tähdistöottelun jälkeen jo tulevina viikkoina.

”Hemmetin hieno juttu, että hän on pystynyt nousemaan uudestaan vanhalle tasolleen tai jopa korkeammalle. Sen mitä olen oppinut häntä tuntemaan, se kertoo mielestäni hänen luonteestaan paljon, hän ei todellakaan ole luovuttaja”, Niemi toteaa.

”Varmaan sekin on jeesannut, että Brent Burns lähti pois ja hän on saanut ykköspakin vastuun. Kyllähän Erik on aina halunnut olla ykkösviulun soittaja ja kantaa vastuuta.”

Erik Karlssonin kommentit olivat Jokerit-aikoina odotetusti hyvin kysyttyjä. Pohjoisamerikkalainen mediakoulutus paistoi vastauksista.

Jarkko Ruudun kanssa Erik Karlsson pelasi ensin Ottawassa, sitten Jokereissa.

Jokereihin Karlsson saapui supertähden statuksella ja hallitsevana NHL:n parhaan puolustajan Norris-palkinnon voittajana. Ottawassa hänen kanssaan pelanneella Jarkko Ruudulla lienee ollut joukkuevalinnassa oma vaikutuksensa, olihan Karlsson aiemmin ollut Helsingissä Ruudun häissäkin.

Myös Antti-Jussi Niemi oli ehtinyt tutustua Karlssoniin jo aiemmin. Niemen viimeisellä kaudella göteborgilaisessa Frölundassa Karlsson oli edustusjoukkueen tunnelmaa haisteleva nuori huippulupaus, jolta ei silloinkaan puuttunut uskoa omiin kykyihin.

Niemi muistelee, kuinka 17-vuotias Karlsson tuli keväällä 2008 lähes suoraan B-junioreiden pelistä Frölundan ja Färjestadin väliseen seitsemänteen Elitserien-puolivälierään.

”Hän pelasi pelkät ylivoimat ollen yksin viivassa. Ei kyllä huimannut päätä, uskalsi vedellä kärkikyniä siinäkin. Kyllähän siinä jo näki, että tuossa on ihan poikkeuksellinen jätkä, joita ei joka orrella kasva.”

Viiden vuoden aikana menestys ei ollut noussut päähän. Niemen mukaan Karlsson oli hyvin maanläheinen ja otti kaikki huomioon.

”Tosi mukava kundi, sellainen hyvän mielen lähettiläs ja pikku keppostelija. Omat toimintatavathan hänellä oli – vaikka olikin kova harjoittelemaan, aina ei huvittanut mennä salille silloin kun muut meni.”

”Jos jotain negatiivista haluaa hakea, oli huonoa se että nuoret pelaajat katsoivat siitä mallia: tuo pelaa vain Angry Birdsiä ja juo kahvia eikä käy salilla. Mutta se työmäärähän on tehty jonain muuna aikana”, Niemi huomauttaa.

Erik Karlsson tuli Antti-Jussi Niemen ja muiden Jokerit-joukkuekavereiden kanssa hyvin juttuun.

Karlssonin kuluvan kauden pistesaldolla voisi uran kolmannen Norris-palkinnon olettaa olevan saletti. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi: kuuluuhan puolustajan tehtäviin puolustaminenkin.

Vedonlyöntikertoimien mukaan Karlsson taistelee kunnianosoituksesta tasaisesti erityisesti Coloradon Cale Makarin, NY Rangersin Adam Foxin ja Buffalossa pelaavan nuoremman maanmiehensä Rasmus Dahlinin kanssa.

Jokereista Niemellä ei jäänyt pahaa sanaa Karlssonin puolustusotteistakaan.

”Hän oli yllättävän fiksu siinäkin, sijoittui hyvin ja puolusti pitkällä mailalla. Eihän hän toki tuhlannut siellä turhaan energiaa vaan keskitti ne omiin vahvuuksiin.”

”Jos hän menetti kiekon hyökkäyssinisellä, oli hän usein punaviivalla saanut sen jo takaisin. Ekat potkut olivat niin ylivertaisia.”

Karlssonista on jäänyt pysyvä muisto myös Niemen Twitter-tiliin. LeftinKarlsson-nimimerkin taustalla on nykyään podcast-maailmassa toimiva Esko Seppänen.

”Silloin aloittelin Viaplayllä kommentaattorin hommia. Lähetyksessä tuli puhetta Karlssonista, ja jotenkin vertasin itseäni häneen. Seppänen hoiti silloin siellä somea ja markkinointia, ja hän teki tämän LeftinKarlsson-tilin, jolla on siitä lähtien menty”, Niemi muistelee.

”Moni muu ei ehkä sitä näe, mutta pidän itseäni hyvin samantyylisenä pelaajana kuin Erik Karlsson”, hän lopettaa lausuntoon, jossa saattaa olla mukana ripaus huumoria.

Karlssonin huippuotteet ovat saattaneet myös hänen työnantajansa San Jose Sharksin hieman nurinkuriseen asemaan.

Ruotsalaistähden massiivista sopimusta on viime vuosina pidetty puolustusongelmien ja pudonneiden tehojen vuoksi jopa yhtenä NHL:n huonoimmista seuran kannalta.

Palkkakatosta Karlssonin sopimus syö vuosittain 11,5 miljoonaa dollaria, ja se ulottuu vielä tämän kauden jälkeen neljän kauden päähän. Lisäksi Karlssonilla on sopimuksessaan siirron estävä pykälä.

Huippukausi voisi tarjota Sharksille loistotilaisuuden päästä Karlssonin sopimuksesta eroon. Taannoinen kestomenestyjä on ollut viime vuosina yksi NHL:n huonoimmista joukkueesta ja kipeästi jälleenrakennuksen tarpeessa. 32-vuotias kovapalkkainen puolustaja lähinnä hidastaa noita suunnitelmia.