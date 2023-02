Lauri Markkanen on ”pelannut pyramidin läpi” – Hanno Möttölä kertoo, mikä on seuraava askel

Koripallomaajoukkueen apuvalmentaja Hanno Möttölä onnitteli Lauri Markkasta jo etukäteen valinnasta tähdistöotteluun.

Lauri Markkanen on noussut tällä kaudella täysin uudelle tasolle.

”Ihan surrealistista, että tällaisesta edes pääsee puhumaan.”

Suomen koripallomaajoukkueen apuvalmentajana toimivan Hanno Möttölän kommentti tiivistää monien ajatukset Lauri Markkasen tähdistövalinnasta.

Utah Jazzin suomalaistähti valittiin NBA:n tähdistöotteluun valmentajien päätöksellä. Markkasesta tulee näin ensimmäinen suomalainen maailman kovimman koripallosarjan kirkkaimpien tähtien näytöksessä.

Möttölä pelasi ensimmäisenä suomalaisena NBA:ssa ja osaa arvostaa Markkasen saavutusta.

”Uskaltaisin sanoa, että suomalaisessa joukkueurheilussa kovin saavutus Jari Litmasen ohella (valittiin Euroopan kolmanneksi parhaaksi vuonna 1995). Ei sen jälkeen ole tapahtunut mitään tähän verrattavaa, kun otetaan huomioon kilpailu maailmalla.”

Möttölä sanoo, että Markkasen potentiaali nähtiin NBA-uran alkuvuosina, mutta loukkaantumiset ja vääränlainen – ainakin suomalaissilmin katsottuna – peluutus Chicagossa hidasti nousua nyt nähdylle tasolle.

”Ei voi olla kuin onnellinen ja ylpeä Laurista.”

”On päässyt tulemaan puskan takaa tällä kaudella. Jos joku on laittanut ennen kautta Laurin All Stars -kokoonpanoon, niin haluan nähdä sen lapun. Uskoin vuosi sitten, että voi päästä All Stars -levelille, mutta että loksahti jo nyt. Todistaa sen, että ympäristöllä hirveän suuri vaikutus.”

Suomen koripalloliitossa lanseerattiin yli kymmenen vuotta sitten poikapelaajille kehityspyramidi, joka alkoi ensimmäisistä nuorten maajoukkueista ja eteni aikuisten maajoukkueen kautta lopulta NBA:han.

Pyramidin huipulla lukee NBA All Stars.

Möttölä kertoo soittaneensa ja onnitelleensa Markkasta jo etukäteen ajaessaan kotiin perjantain vastaisena yönä.

”Sanoin, että pitää suunnitella uusi askel pyramidiin, kun on nyt pelannut meidän pyramidin läpi.”

Möttölä ei usko Markkasen vielä tavoittaneen kattoaan pelaajana. Markkanen täyttää toukokuussa 26 vuotta, eli hän alkaa olla koripalloilijan parhaassa iässä.

”Veikkaan, ettei ihan tähän jää, vaan vielä on muutama porras kiivettävänä. Lauri haluaa voittaa, ja Utahin pitäisi saada oikeita pelaajia Laurin rinnalle.”

Möttölä pohtii, että pyramidin uusi huippu voisi olla esimerkiksi NBA:n arvokkaimman pelaajan palkinto. Markkasen henkilökohtaisiin tavoitteisiin löytyy kuitenkin hieman pienempikin askel.

Kauden päätteeksi valitaan kolme tähdistökentällistä, eli 15 pelaajaa nimetään All-NBA Team -nimellä tunnettuihin kentällisiin. Valinnan tekee koripallotoimittajista ja tuotantoyhtiöistä muodostettu paneeli.

Valinta tehdään pelipaikoittain, eli kentällisessä on kaksi takamiestä, sentteri ja kaksi laitahyökkääjää.

”Se on vanhanaikainen valinta, ja siihen tarvitaan vähän enemmän myös joukkueen menestystä. Vuoden kehittyneimmän pelaajan palkinnosta Lauri on varmasti taistelemassa.”