Markkasen valinta on iso asia Utah Jazzille.

Utah Jazz otti ilon irti, kun joukkueen ykköstähti Lauri Markkanen valittiin NBA:n tähdistöotteluun.

Vaihtopelaajat valittiin valmentajien äänestyksellä, ja nimet julkistettiin perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Jazz oli varautunut Markkasen valintaan asianmukaisesti, ja iso juliste toivotti suomalaisen tervetulleeksi hallille.

Markkaselle oli järjestetty pienimuotoinen juhla tähdistövalinnan kunniaksi, ja konfetit lensivät ilmaan juhlahuutojen saattelemana. Tämän jälkeen joukkuetoverit antoivat yksi kerrallaan onnitteluhalaukset leveästi hymyilleelle Markkaselle.

Jazz julkaisi Twitterissä videon juhlasta.

”Iso peli Laurille ja Jazzille. Tämä kertoo hänen työmoraalistaan. Meille on valtava asia, että joukkueessamme on All Stars -pelaaja. Hän ansaitsee valinnan, ja olemme iloisia, että saamme olla osa tätä”, joukkueen päävalmentaja Will Hardy sanoo videon alkajaisiksi.

NBA:n tähdistöottelu pelataan 20. helmikuuta Suomen aikaa. Joukkueiden kokoonpanot selviävät vasta aivan ottelun alla, kun kapteenit LeBron James ja Giannis Antetokounmpo valitsevat ”kunujaolla” vuorotellen pelaajia 22 miehen rivistöstä.