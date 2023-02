Hiihtofaneista koostuva Large Boys 157 lähetti lämminhenkiset terveiset Ruotsiin.

Suomalainen hiihtofaniremmi Large Boys 157 lähetti Ruotsin hiihtotähdelle Frida Karlssonille postia. Large Boys julkaisi Instagramissa kuvan postiin pannusta kortista.

Kuvassa on Jari Isometsä nuorena ja voimiensa tunnossa ilman paitaa. Kuvapuolella on teksti: ”Hiihto on kivaa.”

Kääntöpuolelta paljastuu, että suomalaisfanit ovat kaivaneet esiin Karlssonin Östersundin kotiosoitteen.

”Parahin Frida. Suuret onnittelut Tour de Skin voitosta. Olemme iloisia, että olet kunnossa. Ystävällisin terveisin, Large Boys 157. PS. Jari on syytön”, korttiin on kirjoitettu.

Kortti on herättänyt somessa ihmetystä ja hilpeyttä. Itse Isometsä saapui kommentteihin kertomaan, mitä kuvan taustalla on.

"Hiihdin tuolloin Rukan vaatteilla ja aloin pelleilemään kuvauksissa. Tuosta tuli sitten nimmarikortti”, Isometsä kommentoi.

Large Boys tunnetaan erityisesti Instagram-tilistä, jolla se julkaisee hauskaa sisältöä suomalaisesta maastohiihdosta.

Ilta-Sanomat kyseli mystiseltä ryhmältä sähköpostitse, mistä oikein on kyse. He vastasivat nimettömänä.

Large Boys 157, lähetittekö oikeasti Fridalle Isometsän nimmarikortin?

Kyllä.

Miksi?

”Koska Frida viimeisten mediatietojen mukaan fanittaa Jaria. Postaus tehtiin, kun ei oltu varmoja onko kortti mennyt perille. Large Boys 157 kokee velvollisuudekseen vaalia hyviä ulkosuhteita hiihtourheilussa. Frida on mahtava urheilija ja persoona, jonkalaisista Large Boys 157 tykkää. Haluttiin myös piristää Tourista voipunutta Fridaa karpaasin kuvalla.”

Toim. huom. Karlsson ja Isometsä olivat aiemmin talvella sanasodassa. Karlsson muun muassa kutsui karpaasia idiootiksi. Tour de Skin loppunousun jälkeen Karlsson hyytyi pahasti.

Onko tuo Karlssonin oikea osoite vai lähetittekö kortin ns. tunteella? Mistä saitte osoitteen?

”On, ja Ruotsissa kaikki osoitteet ovat julkisia, joten emme kokeneet tarvetta lähteä pimittämään.”

Mikä on Large Boys 157?

”Faniryhmä. Large Boys 157 on Hyvän Mielen hiihtokannattajaryhmä joka toimii osin verkossa ja jonka tavoite on tehdä Remi Lindholmista ja Heikki Laitisesta Suomen talviurheiluhistorian valovoimaisimmat tähdet.”

Keitä ryhmään kuuluu? Millaista on toimintamme?

”Kaikki, jotka haluavat kuulua. Large Boys 157:ään kuuluu kuka tahansa, joka on valmis vannomaan varauksetonta uskoa ja ihailua hiihtourheilua kohtaan ja joka on valmis olemaan jokaisessa tilanteessa herrasmies tai -nainen.”

”Toiminta on lähinnä väittelyä arvokisavalinnoista ja alppihiihtojunnuista. Joskus on myös autettu olympiaurheilijoita Tinder-asioissa.”

”Avasimme syystalvella verkkokaupan, jonka tuotot tullaan käyttämään kokonaisuudessaan suomalaisen hiihtourheilun tukemiseen. Keväällä on tarkoitus tehdä merkittävä lahjoitus jonkun nuoren hiihtäjän tukemiseksi. Potin suuruus riippuu luonnollisesti siitä, kuinka hyvin tukituotteet menevät kaupaksi.”

Millä tavoin jalkaudutte kisoihin? Voiko teidät nähdä esim. tv-lähetyksissä?

”Välillä joku burgeroi ladun varressa tai ladulla ja saattaa joutua telkkariin. Meitä voi nähdä kisoissa tai sitten olla näkemäti, Large Boys 157 on enemmän mielentila kuin silmille hyppäävä fasadi. Hyvä nyrkkisääntö on, että kyllä large boy large boyn tunnistaa, emmekä halua pitää itsestämme turhaa meteliä kylillä.”

Toivoisitteko hiihtoon lisää teidän kaltaisianne porukoita? Mitä toivoisitte suomalaisilta hiihtofaneilta?

”Ei oo keltään pois. Haluamme osoittaa ettei hiihto ja sen seuraaminen ole vain kalevien ajanvietettä. Hiihto on moderni, kaunis ja vauhdikas laji, jonka suosio nuorten parissa on kasvamaan päin. Large Boysin tavoite on tuoda hiihtoa näkyvimmin esiin myös nuorille sekä sitä vähemmän seuraaville.”

”Pilke silmäkulmassa tehdyt somepostaukset ovat omimmillaan nostattamaan lajin näkyvyyttä myös nuorempien seuraajien keskuudessa. Large Boysin fanitus ei myöskään rajoitu pelkästään suomalaisiin, vaan kannatamme laajalti eri maalaisia urheilijoita. Ruotsin hiihtokaunottarista Taiwanin nuoriin isäntiin – kaikilla lajia harrastavilla on paikka Large Boysien sydämessä.”

Onko Jari syytön?

”Jari on syytön. Jari on rehellinen Lapin mies. Mika myös.”

”Herrasmiehiä ja kulttuurinmiehiä tässä loppujenlopuksi ollaan.”

Toim. huom. ”Jari on syytön” luki legendaarisessa ladunvarsilakanassa Lahden MM-kisojen dopingkohujen aikaan vuonna 2001. Isometsä oli Lahdessa ensimmäinen kielletystä aineesta kärähtäneistä suomalaishiihtäjistä.

