Atlantin yli soutavalla Jari Saariolla ongelma: elin­tärkeässä veden­teko­laiteessa on vika

Saario joutuu irrottelemaan johtoja saadakseen vedentekolaitteen sammumaan.

Jari Saario kertoo, että sää on ollut yllättävän viileä. ”Olen saanut pitää takkia ja pitkää päällä. Merivesi ei ole ollut hirveän kylmää.”

Atlantin yli soutavan Jari Saario on edennyt hyvää vauhtia, ja perjantaina rikkoontui tuhannen kilometrin raja. Menomatka Gran Canarialta Miamiin muodostuu noin 7 000 kilometrin mittaiseksi, joten aivan vielä ei ole tuuletusten aika. Lisäksi Saariolla on yksi mahdollisesti isokin ongelma.

Saarion tavoitteena on olla ensimmäinen ihminen, joka soutaa edestakaisin Atlantin yli. Paluumatkan New Yorkista Lontooseen on tarkoitus käynnistyä kesäkuun alussa.

Hurjan urakan ensimmäiseen tuhanteen kilometriin meni hieman alle 11 vuorokautta, joten tasaisen vauhdin taulukolla koko matka voisi taittua jopa alle 80 vuorokaudessa. Hieman alle neljän kilometrin keskituntinopeus tyydyttää Saariota.

”Keskivauhti on tosi hyvä. Olisi hyvä, jos sitä pystyisi pitämään”, Saario kommentoi satelliittipuhelimen välityksellä HS:lle.

”Sata päivää oli haarukka. Tulee päiviä, ettei homma etene. Toivottavasti menee 80:neen [vuorokauteen], se olisi ihan mahtavaa.”

Gps-seurannan mukaan Saarion huippunopeus olisi hetkellisesti ollut jopa yli 50 kilometriä tunnissa, mutta se ei pidä paikkaansa.

”Seurantalaitteessa on joku vika. Tosi isossa aallossa voisi ihan hetkellisesti olla 10–15 kilometriä tunnissa.”

Vaikka matka on edennyt ilman suuria vastoinkäymisiä, kohtasi Saario ensimmäisen oikean ongelman perjantaina.

”Vedentekolaite ei lähtenyt pois päältä, vaan piti sammuttaa kaikki virrat, avata sähkökaappi ja ottaa piuhat irti.”

Vedentekolaite on urakan onnistumisen suhteen elintärkeä, sillä ilman sitä Saario ei saa tehtyä merivedestä juomakelpoista. Hän sai tehtyä juomavettä sunnuntaille asti, ja sen jälkeen on vuorossa seuraava yritys laitteen saamiseksi toimimaan normaalisti.

”Jos tekee saman, pitää yrittää vaihtaa kytkimiä. Tällaisessa aallokossa sähkötöiden tekeminen on melko haastavaa. Tiukkaa tekee, kun ei meinaa sormet mahtua välin. Täytyy katsoa, ettei hajota mitään.”

”Takana on liitokset, joista johtoja irrottamalla saan laitteen päälle ja pois. Liitokset ovat vaan ihan hiton pienet, eli vaatii tarkkuutta, ettei revi muita johtoja. Tilanne ei silti ole mielestäni vakava.”

Saario kertoo, että unet ovat jääneet vähiin, mutta hän kokee silti nukkuneensa riittävästi.

”Useita tunteja joka yö. Ja vaikka unet ovat huonot, niin eihän tätä kestä kuin muutama kuukausi.”

”Rasitus pitää silti miettiä. Täällä ei ole varaa virheisiin, ja väsyneenä tekee yleensä hölmöyksiä.”

Tuhannen kilometrin rajan rikkominen selvisi Saariolle puhelun aikana, mikä aiheutti pohdinnan juhlimisesta.

”Pitäisiköhän juhlia pasta bolognesella? Se on yleensä ollut lemppari, mutta nyt myös curry kana ja chili con carne – ai että maistuu hyvälle! Karkki ei maistu yhtään, vaikka kotona kyllä maistuu. Alkaa yököttää, kun vain katsookin patukoita, mutta ruoka maistuu tosi hyvin.”