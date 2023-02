Emil Ruusuvuori valmis kantamaan ison vastuun maajoukkueen menestyksestä.

Emil Ruusuvuori kantaa isoa vastuuta hartioiden täydeltä tenniksen Davis Cup -maaottelussa Argentiinaa vastaan.

Panoksena on paikka MM-lopputurnaukseen, johon Suomi on yrittänyt neljä kertaa aikaisemmin pääsemättä koskaan.

Suomen menestysmahdollisuudet jakaantuvat niin, että Ruusuvuoren täytyisi lapioida molemmat kaksinpelinsä kotiin ja Harri Heliövaaran johdattaa nelinpelipari voittoon. Otto Virtaselle on varattu yllättäjän rooli vielä tämän päälle.

Kuvio kuulostaa helpolta mutta on kaikkea muuta kuin sitä.

”Se on vähän sama kuin kiertueella sijoitetulla pelaajalla, että kaikki haluavat voittaa. Täällä on sama juttu, että minulta odotetaan voittoa ja kaikki haluavat voittaa.”

Ruusuvuori aloittaa maaottelun, ja hän vahvistaa sen sopivan.

”Ottelu loppuu vähän aikaisemmin ja pääsee hoitamaan omat hommat [jäähdyttelyt] nopeammin ja valmistautumaan seuraavaan päivään.”

Ruusuvuoren ainut yhteinen kokemus vastaan tulevasta Pedro Cachínista on yksi 30 minuutin ottelulämmittely Wienin turnauksesta viime vuoden lopulla.

”Hyvin hän löi ja sai palloon vauhtia.”

Kotijoukkueena Suomi sai valita alustan, jolla pelataan. Puolinopea kenttä näyttäytyi Metro-areenassa upouutena. Pelillisesti Ruusuvuori ei havainnut mitään muutosta entiseen.

”Jos ei olisi kerrottu, en olisi huomannut. Tosi tutun tuntuinen, ettei eroa pysty sanomaan”, Ruusuvuori sanoi.

Ruusuvuori tykkää alustasta, joka hänen mukaansa reagoi kierteisiin, josta pallo pomppaa sopivasti.

”Samantyyppisiä alustoja on kisoissa vuoden mittaan.”

Virtanen päättää lauantain kaksinpelit Francisco Cerúndoloa vastaan. Haaste voittaa on valtavan suuri.

”Aika samalla lailla lähden kuin aikaisempiin Davis Cupeihin. Näissä voi tapahtua mitä vaan”, Virtanen sanoo.

Virtanen on päässyt jo muutamana vuotena pelaamaan maajoukkueessa isoja otteluita.

”Kokemusta alkaa olla, ja on helppo mennä kentälle, vaikka vastus on kovimpia, mitä on ikinä ollut.”

”Yritetään antaa yleisölle kokemuksia ja rahalle vastinetta.”

Tenniksen Davis Cup -ottelu Suomi-Argentiina pelataan Espoon Metro-areenassa lauantaina kello 17 alkaen ja sunnuntaina kello 13 alkaen.