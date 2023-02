Tähdistövalinta voi kumuloitua jättitienesteiksi seuraavissa sopimusneuvotteluissa. Markkasen nykyinen sopimus ulottuu kesään 2025.

KoripalloTähti Lauri Markkasen valinta NBA:n tähdistöotteluun tietää suomalaiselle valtavia tienestejä.

Tähdistövalinnalla Utahin supertähti pelasi suomalaisen koripalloilun pelaajapyramidin läpi.

”Onhan tämä suomalaisen koripallon korkein yksittäinen saavutus”, koripalloasiantuntija Kristian Palotie tiivistää.

Koripalloliitossa lanseerattiin yli kymmenen vuotta sitten poikapelaajille kehityspyramidi, joka alkoi ensimmäisistä nuorten maajoukkueista ja eteni aikuisten maajoukkueen kautta lopulta NBA:han ja sen tähdistöpeliin.

”Pyramidimallin tavoitteeksi asetettiin, että olisi yksi suomalainen NBA:n All-Star-tasolla. Kymmenisen vuotta sitten kun näin tämän, se tuntui aivan absurdilta ajatukselta. Nyt se toteutuu ja on siinä mielessä mieletöntä koko suomalaiselle korikselle”, Palotie miettii.

”On myös tärkeä ymmärtää, että vaikka moni on auttanut Lauria matkalla, niin kyllä tämä on Laurin saavutus eikä tätä saa suomalainen koripallo omia. Pysäyttävä hetki.”

Kahden viikon kuluttua koittava tähdistöviikonloppu on Yhdysvalloissa valtavan mediahuomion kohteena. Se on myös oiva paikka verkostoitua, mikäli pelaajalla sellaisia haluja on.

Palotien mukaan ei ole kuitenkaan yksioikoista, että tähdistövalinta tarkoittaa Markkaselle uusia yhteistyökumppanuuksia. Suomalainen ei ole pelaajatyypiltään säihkyvä ja valovoimainen supertähti.

”Markkanen on enemmän koripallonörttien mieleen, koska hän on niin tehokas. Peli ei ole turhilla tai ylimääräisillä tempuilla maustettua vaan hyvin suoraviivaista. En tiedä, miten tämä irtoaa muille kuin ihan superkorisfaneille”, Palotie pohtii.

”Totta kai tämä antaa valtavasti lisähuomiota hänelle, mutta minun on todella vaikea vastata siihen, tarkoittaako tämä X määrää lisää sponsorimahdollisuuksia. Se on niin yksilökohtaista joukkuelajissa”, Palotie pallottelee.

Lauri Markkanen raivasi huippuotteilla tiensä NBA:n tähdistöotteluun.

Kuluvalla kaudella Markkanen ei tähdistövalinnalla pääse tilipussiaan lihottamaan. ESPN:n tietojen mukaan vain muutamalla tähdistöpelaajalla on sopimuspykälä, joka tuo tähdistövalinnasta pienen bonuksen.

Mikäli kaikki sujuu Markkasen kannalta hyvin, kumuloituu tähdistövalinta jättitienesteiksi seuraavissa sopimusneuvotteluissa. Markkasen nykyinen sopimus ulottuu kesään 2025.

”Tähdistönimitys antaa lisää painoarvoa. Se miten hän on pelannut, niin tätä rataa hän on saamassa maksimisopimuksen. Ei välttämättä supermaksimidiiliä, mikä vaatisi All NBA -paikkaa (kauden tähdistöjoukkue) tai vuoden puolustajan titteliä tai jotain muuta”, Palotie sanoo.

Kristian Palotie on Suomen johtavia koripallotietäjiä.

Maksimidiilillä tarkoitetaan sopimusta, joka olisi 25 prosenttia joukkueen palkkakatosta. Tämä tarkoittaisi Markkaselle noin 40 miljoonan dollarin kausiansioita. Tänä vuonna Markkanen tienaa noin 16,5 miljoonaa dollaria.

NBA:n kiihtyvä talouskasvu tarkoittaa, että myös sarjan palkkakatto nousee. Se heijastuu suoraan maksimisopimuksiin. Markkanen voisi tehdä seuraavaksi esimerkiksi viiden vuoden diilin.

”Tämä on jo aika maltillinen arvio, kun ottaa huomioon, miten palkkakatto nousee ja millainen uusi tv-diili on tulossa. Nopeasti voi ynnätä, että puhutaan 250-300 miljoonan kokonaissopimuksesta, jos ja kun hän pysyy toivottavasti ehjänä”, Palotie ennakoi.

Kaikkien aikojen parhaiten tienannut suomalaisurheilija on formulamestari Kimi Räikkönen. Urallaan noin 300 miljoonaa euroa tienannut Räikkönen ansaitsi arvioiden mukaan parhaimmillaan jopa 30 miljoonaa euroa vuodessa.

Rikkooko Markkanen tämän ennätyksen?

”Kaiken järjen mukaan, kunhan Lauri pysyy ehjänä”, Palotie arvioi.

Tähdistöviikonloppuun kuuluu itse ottelun lisäksi temppukisojen kavalkadi. NBA-huiput mittelevät osaamisestaan kolmen pisteen heitoissa, donkkaamisessa ja taitokilpailussa.

Markkasen osallistumisesta oheiskilpailuihin ei tiedetä. Palotie herkuttelee pyynnöstä ajatuksella, missä kisassa Markkanen menestyisi parhaiten.

”Hän on siinä mielessä poikkeuksellinen, että sopisi mihin vain. Hän on tosi taitava donkkaaja ja on niitä selvästi treenannut. Lämmittelyissä on nähty aika poskettoman hienoja jalkojen välistä donkkeja. Se olisi ihan mielenkiintoinen”, Palotie miettii.

”Jos hän johonkin lähtisi, niin taitokisa olisi hänelle optimaalisin. Hän on niin nopea ja taitava iso pelaaja. Niin hyvä heittäjä kuin hän onkin, niin kisaformaateista heittokisa olisi hänelle vaikein.”

NBA:n tähdistöviikonloppu järjestetään 17.–19. helmikuuta Markkasen kotikaupungissa Salt Lake Cityssä.

Fanien suosikit LeBron James ja Giannis Antetokounmpo valitsevat joukkueensa tähdistöotteluun juuri ennen peliä.

