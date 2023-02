Mäkihypyn maailmancupissa nähtiin pelottava pitkälle kantanut hyppy.

Slovenialainen Timi Zajc, 22, koki kauhun hetkiä mäkihypyn maailmancupin sekajoukkuekilpailussa Saksan Willingenissä.

Zajc liiteli ja liiteli mätkähtäen lopulta todella vaarallisille lukemille 161,5 metrin pituuteen. Hän huomasi vaaran merkit ilmassa, levitti kätensä vartalonsa sivulle ottaakseen hypyn alas, mutta lento jatkui silti liki alastulorinteen tasaiselle osalle.

Korkealta alas paiskautunut Zajc kaatui hypyn, mutta nousi ylös ja liukui omin avuin pois rinteestä. Hän piteli takareittään ja takapuoltaan, mutta ei ilmeisesti loukannut itseään vakavasti.

Norjalaislehti VG:n mukaan Willingenin mäen mäkiennätys on 153 metriä, joten Zajcn hyppy karkasi pahasti – ja todella vaarallisesti – käsistä.

”Tämä on melkein hengenvaarallista”, sanoi Viaplayn kommentaattori Jörgen Klem VG:n mukaan.

Norjalaishyppääjä Halvor Egner Granerud, 26, piti tapausta pelottavana.

”Se on vähän pelottavaa, kun tullaan noille lukemille. Minun tietääkseni hänen vointinsa on hyvä ja se on kaikista tärkein asia. Tuollaiset hypyt saavat pelkäämään, että mitä saattaa tapahtua”, Granerud totesi järjestäjien haastattelussa VG:n mukaan.

Vaikeiden olosuhteiden takia kilpailun viimeinen kierros päätettiin perua. Kisan voitti Norja.