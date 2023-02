Yleisurheilussa käydään kädenvääntö siitä, sallitaanko transsukupuolisten kilpailla naisten kilpailuluokassa vai pitäisikö heitä varten perustaa uusi avoin luokka, johon osallistuisivat myös miehet.

Britannian yleisurheiluliitto haluaa varata naisten kilpailuluokan niille, jotka syntyivät biologisesti naisiksi varmistaakseen reilun kilpailun, ja transsukupuoliset urheilijat voisivat kilpailla miesten rinnalla ”avoimessa” kilpailuluokassa.

Britannian yleisurheiluliiton mukaan he eivät voi kuitenkaan toistaiseksi estää transsukupuolisia kilpailemasta naisten kilpailuluokassa ennen kuin maan hallitus muuttaa lakia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Transsukupuolisten urheilijoiden asemasta on tullut kuuma puheenaihe. Urheilu- ja urheilujärjestöt haluavat varmistaa lajiensa inklusiivisuuden, mutta samaan aikaan ei haluta, että toiset urheilijat saisivat epäreilua etua. Seksuaalivähemmistöjä edustavien järjestöjen mukaan transsukupuolisten urheilijoiden sulkeminen kilpailujen ulkopuolelle olisi syrjintää.

”Britannian yleisurheiluliitto uskoo, että pitäisi tehdä järjestelyjä, jotta transsukupuoliset naiset voisivat kilpailla avoimessa luokassa, jonka pitäisi korvata nykyinen miesten kilpailuluokka ja olla avoin kaikille sukupuolille”, liitto sanoi tiedotteessaan.

Britannian nykyisen sukupuolilain mukaan liitto on sidottu kohtelemaan transsukupuolisia naisia, kuten muitakin naisia.

”Britannian yleisurheiluliitto vaatii siksi, että lainsäädäntöön tehdään urheilua koskeva poikkeus.”

”Sellainen varmistaisi, että Britannian yleisurheiluliitto ja muut urheilujärjestöt voivat varmistaa naisten kilpailuluokan olevan laillisesti varattu naiskilpailijoille.”

Keskustelu transsukupuolisista kilpailijoista sai lisää kierroksia viime vuonna, kun Pennsylvanian yliopiston uimari Lia Thomasista tuli ensimmäinen transsukupuolinen yliopistomestari, kun hän voitti naisten 500 jaardin vapaauinnin.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto ehdotti puolestaan tammikuussa, että transsukupuoliset naiset voisivat vastaedeskin kilpailla naisten kansainvälisissä kilpailuissa.

BBC:n näkemissä dokumenteissa Kansainvälinen yleisurheiluliitto on kertonut jäsenliitoilleen, että sen ”suosittelema vaihtoehto” on sallia transsukupuolisten naisten ja naisten, joilla on miesten kromosomisto, kilpailemista naisten kilpailuluokassa kansainvälisissä kilpailuissa.

Ehdotuksessa on kuitenkin ehtoja. Transsukupuolisten naisten pitäisi vähentää verensä testosteronihormonin määrän alle 2,5 nanomooliin litraa kohden ja pysyä tässä raja-arvossa kahden vuoden ajan. Duodecim Terveyskirjaston mukaan naisten testosteronin viitearvot ovat tavallisesti 0,4-2,0 nanomoolia litraa kohden.

Tiedotteessaan Kansainvälinen yleisurheiluliitto sanoi seuraavansa tiedettä ja lisätutkimuksia aiheesta, jotta naisten kilpailuluokan reiluutta voitaisiin varjella ja samalla urheilu voisi olla mahdollisimman inklusiivista, että kaikki sukupuolet ja transsukupuoliset voisivat osallistua kilpailuihin.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton ehdotus sai tuoreeltaan kritiikkiä.

Kuulantyöntäjä Amelia Strickler sanoi Telegraph-lehdelle, ettei yllättyisi, jos monet maailmanennätykset siirtyisivät tulevaisuudessa transsukupuolisille.

”Olen aidosti huolissani. Tässä on kyse naisten suojelusta.”

Kaksinkertainen yleisurheilun hallikisojen EM-mitalisti Jamie Webb sanoi Twitterissä menettäneensä uskonsa urheiluun.

”Surullista nähdä tällaista. Tehkää miesten sarjasta avoin. Miehiä tämä ei hetkauttaisi.”

Mutta kolme päivää myöhemmin Kansainvälinen yleisurheiluliitto vaikutti tehneen täyskäännöksen, kun Times-lehti uutisoi, että Kansainvälinen yleisurheiluliitto olisi kääntynyt avoimen kilpailuluokan kannalle.