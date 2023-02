Aaron Lennon kärsi masennuksesta ja psykoosista peliuransa lopussa, mutta pystyy nyt käsittelemään tapahtunutta.

Aaron Lennon oli menestyksekäs ja pitkän uran tehnyt Valioliiga-pelaaja, kun hän koki henkisen romahduksen huhtikuussa 2017. Nyt peliuran jälkeen hän haluaa auttaa muita jalkapalloilijoita, jotka kärsivät mielenterveys­vaikeuksista.

35-vuotias entinen laitahyökkääjä kertoi The Timesin haastattelussa lauantaina, että muiden auttaminen on nyt hänen intohimonsa. Ja samalla se on hänelle hyvin henkilökohtainen asia sen jälkeen, kun huhtikuussa 2017 poliisi otti hänet kiinni ja toimitti sairaalahoitoon.

Lennon pelasi tuolloin Evertonissa ja oli veljensä seurassa vapaa-ajalla mutta hermostui, kun mielenterveystyöntekijä tuli vierailulle.

”Sanoin meneväni kauppaan. Veljeni oli huolestunut, mutta teeskentelin, että kaikki on hyvin. Piilottelin asioita pitkään”, viime marraskuussa urheilu-uransa päättänyt Lennon kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Lopulta yritin palata asunnolleni, mutta olin menettänyt suuntavaistoni. Jouduin paniikkiin.”

Mediassa kerrottiin, miten Lennon oli löytynyt paljain jaloin moottoritieltä. Se ei kuitenkaan pitänyt hänen mukaansa paikkansa. Hänellä oli kengät jalassa. Mielenterveys­ongelma oli sen sijaan täysin totta.

”Seuraavana päivänä olin Prioryssa [mielenterveyteen erikoistuneessa sairaalassa].”

”Olin peloissani, itsetuhoinen ja kuulin ääniä. Olin psykoosissa. En halunnut olla siellä.”

Lennonin mukaan hän päätyi pohjalle, koska hänellä oli ongelmia työ- ja yksityiselämässä.

”Oli kaikkea meneillään, asioita perheessäni. Hypin pahasta suhteesta toiseen.”

Lennon sanoo, että hänen olisi pitänyt lähteä aiemmin Tottenhamista.

”En ollut silloin hyvässä jamassa. Masennus nousi pintaan. Kärsin univajeesta, ja joinakin öinä en saanut lainkaan unta.”

”Päässäni jyskytti ajatuksia. Se oli kierre. Mieleni ei toiminut lainkaan kunnolla.”

Lennon antaa tunnustusta silloiselle Burnleyn päävalmentajalle Sean Dychelle, joka suhtautui erittäin huomaavaisesti Lennonin tilaan tammikuussa 2018.

”Dyche oli loistava minulle. Burnleyssa oli vielä aikoja, jolloin minulla oli huonoja päiviä. Dyche antoi minulle vapautta ja ymmärsi minua.”

Lennon kertoo kehittäneensä itselleen rutiineja, joiden avulla hän estää itseään luisumasta takaisin huonoon jamaan. Hän meditoi joka aamu vartin, käy kuumissa ja kylmissä suihkuissa ja kirjoittaa tunteistaan joka päivä.

Lennonin mukaan julkisuus altistaa huippu­jalkapalloilijoita mielenterveys­ongelmille. Nyt hän haluaa auttaa muita.

”Tämä on suuri intohimo minulle. Minulla on ollut alustavia keskusteluita jalkapalloihmisten kanssa [miten auttaa muita].”