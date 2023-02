Kerttu Niskanen kertoi, mikä Toblachin maailmancupkisassa oli uutta ja ihmeellistä.

Kerttu Niskanen on tienannut hurjia summia menestymällä maailmancupissa.

Suomalaistykki Kerttu Niskanen sijoittui lauantaina 12:nneksi hiihdon maailmancupin kilpailussa Toblachissa.

Kymmenen kilometrin vapaan urakan jälkeen Niskanen päivitti Instagramissa asiasta, joka jäi monelta tv-katsojalta varmasti huomaamatta.

Niskanen ampaisi ladulle erinäköisenä kuin koskaan aiemmin.

”Ensimmäistä kertaa urallani sain pukea päälle punaisen liivin. Eli starttasin päivän kisaan normaalimatkojen johtajana!” Niskanen kirjoitti Instagramissa.

Niskanen oli Krista Pärmäkosken jälkeen Toblachissa toiseksi paras suomalainen. Hän kommentoi kisan alkua tahmeaksi ja parantaneensa loppua kohden.

Maailmancupin normaalimatkojen johtajana Niskanen jatkaa myös Toblachin-viikonlopun jälkeen ennen Jessie Digginsiä ja Frida Karlssonia.

Niskasella, 34, on takanaan pitkä ura maailmancupissa. Ensimmäisen mc-kisansa hän hiihti Rukalla 2007.

Niskasen mono on ollut tällä kaudella syönnillä. Maailmancupin kokonaiskisassa hän on kolmantena heti Tiril Udnes Wengin ja Digginsin jälkeen.

Se tietää myös tuhtia tilipussia. Tour de Skin menestyksen ansiosta Niskanen on tienannut toiseksi eniten palkintorahaa tällä kaudella.

Kauden kisoista Niskanen on tienannut 99 100 Sveitsin frangia. Maailmancupin rahakuningatar Karlsson on kahminut maailmancupista jo 146 000 frangin potin. Vertailun vuoksi Krista Pärmäkosken tienestit ovat 21 850.

Niskasen rahapotti voi kertyä vielä komeaksi kauden loppuun mennessä. Maailmancupin kokonaiskisan voitosta saa 50 000 frangia. Kakkonenkin tienaa 40 000 ja kolmonen 30 000.

Sveitsin frangin ja euron nykykurssi on sama.

Lauantain kymppi oli viimeinen henkilökohtainen maailmancupin matka ennen Planican MM-kisoja. Toblachissa hiihdetään vielä sunnuntaina viestit.

Maailmancupissa on hiihdetty tällä kaudella 24 henkilökohtaista kilpailua. Jäljellä on enää seitsemän, joista neljä on sprinttejä.