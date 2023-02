Ruotsalainen NHL-maalivahti on sekaantunut outoihin sotkuihin, joihin liittyy käärmeitä ja jättivelkoja

Robin Lehnerin murheet ovat traagisia.

Robin Lehner on Vegas Golden Knightsin miehiä.

Ruotsalaisella NHL-maalivahdilla Robin Lehnerillä ja hänen Donya-vaimollaan on jättivelat. The Athleticin mukaan velkaa olisi kertynyt 24 miljoonaa euroa.

Aftonbladet on aiemmin kertonut, että Lehner, 31, on asetettu Ruotsissa henkilökohtaiseen konkurssiin, ja nyt hän on konkurssissa myös Yhdysvalloissa.

Talousmurheiden käsittelyjen yhteydessä esiin on noussut käärmefarmi. Mediatietojen mukaan vaikuttaa siltä, että Lehner kuuluu Yhdysvalloissa käärmefarmin omistajiin, ja tällä eksoottisella yrityksellä on miljoonavelat.

Aftonbladet kertoo amerikkalainen KMIZ lähteenään, että Lehner olisi vuonna 2017 ostanut käärmekokoelman reilulla miljoonalla eurolla mieheltä, jolle piti maksaa erissä.

Maksut alkoivat sovitusti, mutta muutama kuukausi myöhemmin mies murhattiin. Median mukaan miehen vaimo tuomittiin puolisonsa murhasta vankeuteen. Tämän kammottavan käänteen jälkeen Lehnerin väitetään lopettaneen aiemmin sovitut maksut.

Lehner itse on väittänyt, että hän on käyttänyt miljoonia dollareita edesmenneen miehen eläimien huolehtimiseen. Osapuolien kerrotaan päässeen riidassa sopuun loppuvuodesta 2019.

Lehtitietojen mukaan Lehner on sijoittanut myös aurinkoenergian alalla toimivaan yritykseen. Tällä yrityksellä kerrotaan olevan isoja taloussotkuja.

Lehner on konkurssipapereissa ilmoittanut omaisuutta noin 4,5 miljoonan arvosta. Suurin osa tästä summasta liittyy hänen kotiinsa Las Vegasissa.

Lehner on Vegas Golden Knightsin maalivahti NHL:ssä, muttei ole pelannut kuluvalla kaudella. Hän on toipunut kesällä tehdystä lonkkaleikkauksesta.

Viime kaudella Lehner torjui NHL:n 44 runkosarjaottelussa. Tuolloin hänelle kirjattiin torjuntaprosentiksi 90,7 ja päästettyjen maalien keskiarvoksi 2,83.

Lehnerillä on vielä kaksi kautta jäljellä sopimuksesta, joka takaa hänelle noin 4,5 miljoonan euron vuosiansiot.